700-сильный монстр: в Киеве заметили безумный заряженный кроссовер Porsche 2000-х (фото)

В Киеве засветился кроссовер Porsche Cayenne в редком заряженном исполнении Magnum. 700-сильное тюнингованное авто способно развить более 300 км/ч.

Porsche Cayenne Magnum первого поколения — редкое авто, которое в свое время было чрезвычайно дорогим. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

700-сильный кроссовер способен развить 310 км/ч Фото: Topcars UA

Экстремальный тюнинг Porsche Cayenne Turbo S выполнило знаменитое немецкое ателье TechArt. Первая генерация модели выпускалась с 2003 по 2010 год. Цена Porsche Cayenne Magnum достигала $250 000.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Topcars UA

Porsche Cayenne TechArt Magnum узнается по огромной решетке радиатора, агрессивным бамперам и расширенным колесным аркам. Кроссовер получил обвес, спойлер, диффузор и колесные диски диаметром до 22 дюймов. Карбоновый капот дополнили воздухозаборниками.

Роскошь и эпатаж: в Киеве заметили новейший кроссовер Rolls-Royce с ярким тюнингом (фото)

Салон Porsche Cayenne Magnum украсили двухцветной кожей и карбоном. Конкретно это авто — рестайлинговая версия (2007-2010 гг.).

Porsche Cayenne Magnum отличается агрессивным дизайном передней части Фото: Topcars UA

Тюнинг Porsche Cayenne Turbo S от TechArt увеличил отдачу 4,8-литрового V8 твин-турбо до 707 л.с. и 900 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. Для 2000-х такие характеристики кроссовера были потрясающими.

Кстати, недавно дебютировал новый Porsche Cayenne Coupe мощностью более 1100 л.с., который стартует до сотни за 2,5 с.

Также Фокус рассказывал об огромном шестиколесном "Гелендвагене" в Киеве.