700-сильний монстр: у Києві помітили шалений заряджений кросовер Porsche 2000-х (фото)

У Києві засвітився кросовер Porsche Cayenne у рідкісному зарядженому виконанні Magnum. 700-сильне тюнінговане авто здатне розвинути понад 300 км/год.

Porsche Cayenne Magnum першого покоління — рідкісне авто, яке свого часу було надзвичайно дорогим. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

700-сильний кросовер здатен розвинути 310 км/год

Екстремальний тюнінг Porsche Cayenne Turbo S виконало знамените німецьке ательє TechArt. Першу генерацію моделі випускали з 2003 по 2010 рік. Ціна Porsche Cayenne Magnum сягала $250 000.

Porsche Cayenne TechArt Magnum пізнається за величезною решіткою радіатора, агресивними бамперами і розширеними колісними арками. Кросовер отримав обвіс, спойлер, дифузор та колісні диски діаметром до 22 дюймів. Карбоновий капот доповнили повітрозабірниками.

Салон Porsche Cayenne Magnum оздобили двоколірною шкірою та карбоном. Конкретно це авто — рестайлінгова версія (2007-2010 рр.).

Тюнінг Porsche Cayenne Turbo S від TechArt збільшив віддачу 4,8-літрового V8 твін-турбо до 707 к. с. та 900 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 310 км/год. Для 2000-х такі характеристики кросовера були приголомшливими.

До речі, нещодавно дебютував новий Porsche Cayenne Coupe потужністю понад 1100 к. с., який стартує до сотні за 2,5 с.

