Все будет зависеть от стоимости авто: в Раде предлагают обложить ежемесячным налогом электрокары

В украинском парламенте предлагают установить сбор до 4 тысяч гривен в зависимости от стоимости автомобиля.

Нардепы объясняют, что нынешняя система создает дисбаланс, ведь часть владельцев электроавтомобилей не платит налогов наравне с другими участниками рынка. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, электрокары фактически субсидируются государством через льготные тарифы на электроэнергию для зарядки. Следовательно, он предлагает ввести налог, который будет зависеть от стоимости автомобиля и условно его "класса", с фиксированной ежемесячной ставкой.

"Может быть градация для категорий авто, стоимостью около 30 тысяч долларов это ориентировочно 4 тысячи гривен в месяц", — заявил он.

По его мнению, такой подход должен был бы выровнять налоговую нагрузку между владельцами электрокаров и обычных авто, но требует детальной проработки.

Напомним, что украинцы за рубежом должны платить налоги с иностранных доходов в бюджет Украины и ежегодно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах. В то же время адвокат отметил, что это правило распространяется не на всех граждан.

Управляющий партнер АО "EvrikaLaw", председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников пояснил, что речь идет о ситуации, когда в Украине остается зарегистрированное место жительства, действующий ФЛП, а также семья.

Также Гетманцев объяснил, почему в Украине не следует повышать налоги и как теневой бизнес влияет на бюджет. По его словам, повышение ключевых налогов пока не является оптимальным вариантом.

Также Минфин в марте инициировал общественное обсуждение изменений в НДС для предпринимателей. Но в итоге эту инициативу отложили из-за шквала критики.

Но украинское правительство с представителями Международного валютного фонда продолжают обсуждать введение налога на добавленную стоимость для ФЛП. Согласовать этот вопрос могут уже в этом году.