Все залежатиме від вартості авто: у Раді пропонують обкласти щомісячним податком електрокари

В українському парламенті пропонують встановити збір до 4 тисяч гривень в залежності від вартості автомобіля.

Нардепи пояснюють, що нинішня система створює дисбаланс, адже частина власників електроавтомобілів не платить податків на рівні з іншими учасниками ринку. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, електрокари фактично субсидуються державою через пільгові тарифи на електроенергію для зарядки. Відтак, він пропонує запровадити податок, який залежатиме від вартості автомобіля та умовно його "класу", з фіксованою щомісячною ставкою.

"Може бути градація для категорій авто, вартістю близько 30 тисяч доларів це орієнтовно 4 тисячі гривень на місяць", — заявив він.

На його думку, такий підхід мав би вирівняти податкове навантаження між власниками електрокарів та звичайних авто, але потребує детального опрацювання.

