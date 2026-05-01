Все залежатиме від вартості авто: у Раді пропонують обкласти щомісячним податком електрокари
В українському парламенті пропонують встановити збір до 4 тисяч гривень в залежності від вартості автомобіля.
Нардепи пояснюють, що нинішня система створює дисбаланс, адже частина власників електроавтомобілів не платить податків на рівні з іншими учасниками ринку. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.
За його словами, електрокари фактично субсидуються державою через пільгові тарифи на електроенергію для зарядки. Відтак, він пропонує запровадити податок, який залежатиме від вартості автомобіля та умовно його "класу", з фіксованою щомісячною ставкою.
"Може бути градація для категорій авто, вартістю близько 30 тисяч доларів це орієнтовно 4 тисячі гривень на місяць", — заявив він.
На його думку, такий підхід мав би вирівняти податкове навантаження між власниками електрокарів та звичайних авто, але потребує детального опрацювання.
Нагадаємо, що українці за кордоном мають сплачувати податки з іноземних доходів до бюджету України та щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи. Водночас адвокат зауважив, що це правило поширюється не на всіх громадян.
Керуючий партнер АО "EvrikaLaw", голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков пояснив, що йдеться про ситуації, коли в Україні залишається зареєстроване місце проживання, діючий ФОП, а також сім’я.
Також Гетманцев пояснив, чому в Україні не слід підвищувати податки і як тіньовий бізнес впливає на бюджет. За його словами, підвищення ключових податків наразі не є оптимальним варіантом.
Також Мінфін у березні ініціював громадське обговорення змін до ПДВ для підприємців. Але зрештою цю ініціативу відклали через шквал критики.
Але український уряд з представниками Міжнародного валютного фонду продовжують обговорювати запровадження податку на додану вартість для ФОП. Погодити це питання можуть вже цьогоріч.