Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Кроссоверы доминируют: самые популярные модели авто в Украине в 2026 году (фото)

самые популярные кроссоверы
Украинцы активно покупают кроссоверы активно покупают кроссоверы | Фото: Motor Trend

Украинцы отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Более трех четвертей проданных новых авто — кроссоверы и внедорожники.

За апрель 2026 года в Украине продали почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами или внедорожниками. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Рено Дастер
Renault Duster — самое популярное авто в Украине
Фото: Renault

В топ 10 моделей-лидеров украинского авторынка — сразу 9 кроссоверов, причем большинство из них относятся к сегменту C-SUV. Единственное исключение — премиальный BMW 3 Series.

Важно
Миниатюрный Hyundai и преемник Logan: самые дешевые авто в Украине в 2026 году (фото)
Миниатюрный Hyundai и преемник Logan: самые дешевые авто в Украине в 2026 году (фото)

Самые популярные автомобили в Украине неизменны — это кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4. Третье место занимает Hyundai Tucson. В десятке лучших пока нет электромобилей.

Toyota RAV4
Кроссовер Toyota RAV4 пользуется спросом
Фото: Toyota

Самые популярные авто в Украине за апрель 2026 года:

  1. Renault Duster — 579 проданных автомобилей.
  2. Toyota RAV-4 — 357 ед.
  3. Hyundai Tucson — 211 ед.
  4. BMW 3 Series — 161 ед.
  5. Skoda Kodiaq — 144 ед.
  6. Mazda CX5 — 130 ед.
  7. Skoda Karoq — 126 ед.
  8. Toyota Yaris Cross — 122 ед.
  9. Volkswagen Tiguan — 121 ед.
  10. Volkswagen Touareg — 117 ед.

Кстати, на украинский рынок выходит новый кроссовер Jeep Compass третьего поколения с расходом 5,6 л на 100 км.

Відео дня

Также Фокус рассказывал, что в Украине растет спрос и на кроссоверы с пробегом.