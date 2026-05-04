Кроссоверы доминируют: самые популярные модели авто в Украине в 2026 году (фото)
Украинцы отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Более трех четвертей проданных новых авто — кроссоверы и внедорожники.
За апрель 2026 года в Украине продали почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами или внедорожниками. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В топ 10 моделей-лидеров украинского авторынка — сразу 9 кроссоверов, причем большинство из них относятся к сегменту C-SUV. Единственное исключение — премиальный BMW 3 Series.Важно
Самые популярные автомобили в Украине неизменны — это кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4. Третье место занимает Hyundai Tucson. В десятке лучших пока нет электромобилей.
Самые популярные авто в Украине за апрель 2026 года:
- Renault Duster — 579 проданных автомобилей.
- Toyota RAV-4 — 357 ед.
- Hyundai Tucson — 211 ед.
- BMW 3 Series — 161 ед.
- Skoda Kodiaq — 144 ед.
- Mazda CX5 — 130 ед.
- Skoda Karoq — 126 ед.
- Toyota Yaris Cross — 122 ед.
- Volkswagen Tiguan — 121 ед.
- Volkswagen Touareg — 117 ед.
Кстати, на украинский рынок выходит новый кроссовер Jeep Compass третьего поколения с расходом 5,6 л на 100 км.
