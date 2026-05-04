Кросовери домінують: найпопулярніші моделі авто в Україні у 2026 році (фото)
Українці надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Понад три чверті проданих нових авто — кросовери і позашляховики.
За квітень 2026 року в Україні продали майже 6,2 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У топ 10 моделей-лідерів українського авторинку — одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належать до сегменту C-SUV. Єдиний виняток — преміальний BMW 3 Series.Важливо
Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні — це кросовери Renault Duster і Toyota RAV4. Третє місце посідає Hyundai Tucson. У десятці кращих наразі немає електромобілів.
Найпопулярніші авто в Україні за квітень 2026 року:
- Renault Duster — 579 проданих автомобілів.
- Toyota RAV-4 — 357 од.
- Hyundai Tucson — 211 од.
- BMW 3 Series — 161 од.
- Skoda Kodiaq — 144 од.
- Mazda CX5 — 130 од.
- Skoda Karoq — 126 од.
- Toyota Yaris Cross — 122 од.
- Volkswagen Tiguan — 121 од.
- Volkswagen Touareg — 117 од.
До речі, на український ринок виходить новий кросовер Jeep Compass третього покоління із витратою 5,6 л на 100 км.
