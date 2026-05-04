Кросовери домінують: найпопулярніші моделі авто в Україні у 2026 році (фото)

Українці надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Понад три чверті проданих нових авто — кросовери і позашляховики.

За квітень 2026 року в Україні продали майже 6,2 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Renault Duster — найпопулярніше авто в Україні Фото: Renault

У топ 10 моделей-лідерів українського авторинку — одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належать до сегменту C-SUV. Єдиний виняток — преміальний BMW 3 Series.

Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні — це кросовери Renault Duster і Toyota RAV4. Третє місце посідає Hyundai Tucson. У десятці кращих наразі немає електромобілів.

Найпопулярніші авто в Україні за квітень 2026 року:

Renault Duster — 579 проданих автомобілів. Toyota RAV-4 — 357 од. Hyundai Tucson — 211 од. BMW 3 Series — 161 од. Skoda Kodiaq — 144 од. Mazda CX5 — 130 од. Skoda Karoq — 126 од. Toyota Yaris Cross — 122 од. Volkswagen Tiguan — 121 од. Volkswagen Touareg — 117 од.

До речі, на український ринок виходить новий кросовер Jeep Compass третього покоління із витратою 5,6 л на 100 км.

