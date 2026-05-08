Американский Aveo: Chevrolet возродила знаменитую бюджетную модель в новом формате (фото)

Chevrolet Sonic возвращается на рынок. Новое поколение доступной модели стало экономным компактным кроссовером.

Новый Chevrolet Sonic презентовали в Бразилии, ведь именно там он будет выпускаться. Он выходит на рынок по цене от 129 990 реалов ($26 300). Об этом сообщается на сайте концерна General Motors.

Кроссовер получил 115-сильный турбомотор Фото: General Motors

Если раньше под названием Sonic в Америке продавали хорошо знакомый украинцам Chevrolet Aveo, то теперь это недорогой кроссовер В-класса. У него аркообразная крыша, рельефные боковины и выраженный пластиковый обвес. Фирменная разделенная решетка радиатора Chevrolet сочетается с "двухуровневыми" фарами.

Chevrolet Sonic RS отличается спортивным стилем и получил глянцевый декор и черные колесные диски. Между прочим, именно на этой модели дебютировал обновленный логотип Chevrolet.

Chevrolet Sonic RS Фото: Chevrolet

Размеры Chevrolet Sonic 2026 года:

длина — 4230 мм;

ширина — 1770 мм;

высота — 1530 мм;

колесная база — 2550 мм.

На передней панели установили два экрана Фото: General Motors

В салоне на передней панели установили цифровой щиток приборов и 11-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 392 л.

Базовая комплектация включает 17-дюймовые диски, кондиционер, парктроник, камеру заднего вида и систему автоматического торможения. У Chevrolet Sonic RS есть бесключевой доступ, парковочный автопилот, системы удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон и управления дальним светом фар.

Фото: General Motors

Новый Chevrolet Sonic дебютировал с 1,0-литровым турбомотором мощностью 115 л. с., который работает на бензине и этаноле. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 10 с и развивать 200 км/ч, а средний расход топлива — 6,7 л на 100 км.

