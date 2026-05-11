Служат дольше всех и редко ломаются: названы 20 самых надежных внедорожников

Американские эксперты из финансового портала GoBankingRates опубликовали список внедорожников, которые считаются наиболее надежными и лучше всего сохраняют свою рыночную стоимость на протяжении многих лет эксплуатации. В рейтинг вошли модели японских, корейских и американских автопроизводителей.

Авторы рейтинга отмечают, что при выборе внедорожника для длительного пользования важно учитывать не только начальную цену автомобиля, но и расходы на ремонт, уровень надежности, стоимость страхования и то, насколько хорошо модель сохраняет цену после нескольких лет эксплуатации, сообщили GoBankingRates.

Внедорожники — большие и дорогие транспортные средства иногда могут казаться экстравагантными или чрезмерными, особенно тем, кто стремится сэкономить. Однако современные внедорожники на самом деле могут сочетать в себе надежность, солидную ценность, внедорожную мощность, топливную экономичность и доступность — все это в одном комплекте.

Вы ищете прочный автомобиль, который может ездить по бездорожью? Ищете экономичный внедорожник, который подойдет для всей семьи на долгие годы? Эти внедорожники созданы для длительного использования и предлагают достаточно длительный и надежный срок службы, чтобы компенсировать их высокую цену.

Бьюик Энклав

Размер Большой

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 8.9

Mitsubishi Outlander Sport

Размер Маленький

Прогнозируемая продолжительность эксплуатации (годы): 11,3

Honda CR-V

Размер Маленький

Средний срок службы (годы): 13,9

Toyota 4Runner

Размер Средний

Приблизительная продолжительность службы (годы): 14,1

Джип Вранглер

Размер Средний

Потенциальный срок использования (годы) : 13,7

Toyota Highlander

Размер Средний

Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 12,7

Гибридный Toyota Highlander

Размер Средний

Расчетный период эксплуатации (годы) : 13,5

Хонда Пилот

Размер Средний

Средняя продолжительность функционирования (годы) : 11,5

Ниссан Патфайндер

Размер Средний

Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 10,3

Chevrolet Tahoe

Размер Большой

Предполагаемый срок службы (годы) : 10.0

Hyundai Santa Fe

Размер Средний

Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 9.6

Ниссан Мурано

Размер Средний

Предполагаемый срок эксплуатации (годы): 10,5

Jeep Compass

Размер Маленький

Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 10.8

Ниссан Рог

Размер Маленький

Прогнозируемая продолжительность эксплуатации: 10.8

Киа Соренто

Размер Средний

Средняя продолжительность функционирования (годы) : 8,5

Jeep Grand Cherokee

Размер Средний

Средний срок службы (годы): 10.0

Chevrolet Trailblazer

Размер Маленький

Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 9.0

Додж Дуранго

Размер Средний

Расчетный период эксплуатации (годы): 10,3

Ниссан Армада

Размер Большой

Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 8.8

Ford Escape

Размер Маленький

Потенциальный срок использования (годы) : 9.6

