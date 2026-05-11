Служат дольше всех и редко ломаются: названы 20 самых надежных внедорожников
Американские эксперты из финансового портала GoBankingRates опубликовали список внедорожников, которые считаются наиболее надежными и лучше всего сохраняют свою рыночную стоимость на протяжении многих лет эксплуатации. В рейтинг вошли модели японских, корейских и американских автопроизводителей.
Авторы рейтинга отмечают, что при выборе внедорожника для длительного пользования важно учитывать не только начальную цену автомобиля, но и расходы на ремонт, уровень надежности, стоимость страхования и то, насколько хорошо модель сохраняет цену после нескольких лет эксплуатации, сообщили GoBankingRates.
Внедорожники — большие и дорогие транспортные средства иногда могут казаться экстравагантными или чрезмерными, особенно тем, кто стремится сэкономить. Однако современные внедорожники на самом деле могут сочетать в себе надежность, солидную ценность, внедорожную мощность, топливную экономичность и доступность — все это в одном комплекте.
Вы ищете прочный автомобиль, который может ездить по бездорожью? Ищете экономичный внедорожник, который подойдет для всей семьи на долгие годы? Эти внедорожники созданы для длительного использования и предлагают достаточно длительный и надежный срок службы, чтобы компенсировать их высокую цену.
Бьюик Энклав
Размер Большой
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 8.9
Mitsubishi Outlander Sport
Размер Маленький
Прогнозируемая продолжительность эксплуатации (годы): 11,3
Honda CR-V
Размер Маленький
Средний срок службы (годы): 13,9
Toyota 4Runner
Размер Средний
Приблизительная продолжительность службы (годы): 14,1
Джип Вранглер
Размер Средний
Потенциальный срок использования (годы) : 13,7
Toyota Highlander
Размер Средний
Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 12,7
Гибридный Toyota Highlander
Размер Средний
Расчетный период эксплуатации (годы) : 13,5
Хонда Пилот
Размер Средний
Средняя продолжительность функционирования (годы) : 11,5
Ниссан Патфайндер
Размер Средний
Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 10,3
Chevrolet Tahoe
Размер Большой
Предполагаемый срок службы (годы) : 10.0
Hyundai Santa Fe
Размер Средний
Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 9.6
Ниссан Мурано
Размер Средний
Предполагаемый срок эксплуатации (годы): 10,5
Jeep Compass
Размер Маленький
Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 10.8
Ниссан Рог
Размер Маленький
Прогнозируемая продолжительность эксплуатации: 10.8
Киа Соренто
Размер Средний
Средняя продолжительность функционирования (годы) : 8,5
Jeep Grand Cherokee
Размер Средний
Средний срок службы (годы): 10.0
Chevrolet Trailblazer
Размер Маленький
Ожидаемая продолжительность жизни (годы): 9.0
Додж Дуранго
Размер Средний
Расчетный период эксплуатации (годы): 10,3
Ниссан Армада
Размер Большой
Ожидаемая продолжительность жизни (годы) : 8.8
Ford Escape
Размер Маленький
Потенциальный срок использования (годы) : 9.6
