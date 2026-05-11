Служать найдовше і рідко ламаються: названо 20 найнадійніших позашляховиків
Американські експерти з фінансового порталу GoBankingRates опублікували список позашляховиків, які вважаються найбільш надійними та найкраще зберігають свою ринкову вартість протягом багатьох років експлуатації. До рейтингу увійшли моделі японських, корейських і американських автовиробників.
Автори рейтингу зазначають, що під час вибору позашляховика для тривалого користування важливо враховувати не лише початкову ціну автомобіля, а й витрати на ремонт, рівень надійності, вартість страхування та те, наскільки добре модель зберігає ціну після кількох років експлуатації, повідомили GoBankingRates.
Позашляховики — великі та дорожчі транспортні засоби іноді можуть здаватися екстравагантними або надмірними, особливо тим, хто прагне заощадити. Однак сучасні позашляховики насправді можуть поєднувати в собі надійність, солідну цінність, позашляхову потужність, паливну економічність та доступність — все це в одному комплекті.
Ви шукаєте міцний автомобіль, який може їздити по бездоріжжю? Шукаєте економічний позашляховик, який підійде для всієї родини на довгі роки? Ці позашляховики створені для тривалого використання та пропонують достатньо тривалий та надійний термін служби, щоб компенсувати їх високу ціну.
Buick Enclave
Розмір : Великий
Очікувана тривалість життя (роки): 8.9
Mitsubishi Outlander Sport
Розмір : Маленький
Прогнозована тривалість експлуатації (роки): 11,3
Honda CR-V
Розмір : Маленький
Середній строк служби (роки): 13,9
Toyota 4Runner
Розмір : Середній
Приблизна тривалість служби (роки): 14,1
Jeep Wrangler
Розмір : Середній
Потенційний строк використання (роки) : 13,7
Toyota Highlander
Розмір : Середній
Очікувана тривалість життя (роки) : 12,7
Hybrid Toyota Highlander
Розмір : Середній
Розрахунковий період експлуатації (роки) : 13,5
Honda Pilot
Розмір : Середній
Середня тривалість функціонування (роки) : 11,5
Nissan Pathfinder
Розмір : Середній
Очікувана тривалість життя (роки) : 10,3
Chevrolet Tahoe
Розмір : Великий
Імовірний термін служби (роки) : 10.0
Hyundai Santa Fe
Розмір : Середній
Очікувана тривалість життя (роки) : 9.6
Nissan Murano
Розмір : Середній
Передбачуваний строк експлуатації (роки): 10,5
Jeep Compass
Розмір : Маленький
Очікувана тривалість життя (роки) : 10.8
Nissan Rogue
Розмір : Маленький
Прогнозована тривалість експлуатації: 10.8
Kia Sorento
Розмір : Середній
Середня тривалість функціонування (роки) : 8,5
Jeep Grand Cherokee
Розмір : Середній
Середній строк служби (роки): 10.0
Chevrolet Trailblazer
Розмір : Маленький
Очікувана тривалість життя (роки): 9.0
Dodge Durango
Розмір : Середній
Розрахунковий період експлуатації (роки): 10,3
Nissan Armada
Розмір : Великий
Очікувана тривалість життя (роки) : 8.8
Ford Escape
Розмір : Маленький
Потенційний строк використання (роки) : 9.6
