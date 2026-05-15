Мощное трио: коллекцию 60-летних Chevrolet оценили в миллион долларов (фото, видео)
В США на аукцион выставили три купе Chevrolet Corvette 1965 года. За редкие авто суммарно могут получить до миллиона долларов.
Все три спорткара Chevrolet Corvette C2 принадлежат одному человеку — коллекционеру Рику Берреку. О них рассказали на сайте аукциона Mecum.
Chevrolet Corvette второго поколения ценится коллекционерами, а редкие версии модели могут быть очень дорогими. Все три авто относятся к одной модификации L78 — всего в 1965 году выпустили всего 749 таких спорткаров.Важно
Chevrolet Corvette L78 — единственный вариант модели с 6,5-литровым V8. Его выпускали только в 1965 году и сейчас цена этих авто в хорошем состоянии легко превышает 300 000 долларов.
Двигатель развивает 425 л. с. и 560 Нм. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. К тому же, это первый Chevrolet Corvette с дисковыми тормозами.
Все три Chevrolet Corvette L78 не проходили реставрацию, но отлично сохранились и имеют всю оригинальную документацию. Примечательно, что голубое купе — одно из первых выпущенных, а серебристое — одно из последних.
