Потужне тріо: колекцію 60-річних Chevrolet оцінили в мільйон доларів (фото, відео)

Chevrolet Corvette C2
За три Chevrolet Corvette 1965 року можуть отримати мільйон доларів | Фото: Mecum

У США на аукціон виставили три купе Chevrolet Corvette 1965 року. За рідкісні авто сумарно можуть отримати до мільйона доларів.

Усі три спорткари Chevrolet Corvette C2 належать одній особі — колекціонеру Ріку Берреку. Про них розповіли на сайті аукціону Mecum.

Chevrolet Corvette другого покоління цінується колекціонерами, а рідкісні версії моделі можуть бути дуже дорогими. Усі три авто належать до однієї модифікації L78 – всього в 1965 році випустили лише 749 таких спорткарів.

Зірка 70-х: в Україну привезли культовий 55-річний Corvette у новому стані (фото)
Зірка 70-х: в Україну привезли культовий 55-річний Corvette у новому стані (фото)

Chevrolet Corvette L78 – єдиний варіант моделі з 6,5-літровим V8. Його випускали тільки в 1965 році й зараз ціна цих авто в гарному стані легко перевищує 300 000 доларів.

Двигун розвиває 425 к. с. та 560 Нм. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год. До того ж, це перший Chevrolet Corvette із дисковими гальмами.

Блакитне купе є одним із перших випущених Chevrolet Corvette L78
Випустили всього 749 купе Chevrolet Corvette L78
Сріблястий спорткар — один із останніх екземплярів моделі
Автомобілі не реставрували, але вони чудово збереглися
Chevrolet Corvette L78 оснащений 6,5-літровим 425-сильним V8
Усі три Chevrolet Corvette L78 не проходили реставрацію, але чудово збереглися та мають всю оригінальну документацію. Примітно, що блакитне купе — одне з перших випущених, а сріблясте — одне з останніх.

Між іншим, на торги виставили і колекцію Nissan Skyline GT-R загальною вартістю 3,5 мільйона доларів.

Також Фокус розповідав, що найоригінальніший FIAT оцінили в $300 000.