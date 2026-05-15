От "буханки" до Toyota Land Cruiser: "Укрпошта" выставила на продажу 316 авто (фото)

Акционерное общество "Укрпошта" выставила на Prozorro 316 транспортных средств, стартовая общая стоимость которых составляет 7,7 млн грн.

Это последняя большая партия подержанных авто, которые годами работали в разных регионах страны, — от Закарпатья до Донбасса, а их общая стартовая стоимость составляет более 7,7 млн грн, сообщается на сайте "Укрпошты".

Деньги, вырученные от продажи старых машин, пойдут на восстановление автопарка, который существенно пострадал от российских атак. Компания потеряла более 420 автомобилей.

Из-за военных действий более 420 авто "Укрпошты" были уничтожены или повреждены

Также планируется обновление транспорта для магистральных перевозок.

Согласно описанию на сайте, часть из выставленных на продажу машин старше независимости Украины, то есть более 35 лет, а средний пробег — сотни тысяч километров. Отдельные грузовики преодолели более миллиона.

"Среди лотов — "Волги" начала 90-х, ассоциирующиеся с госучреждениями старого формата, "Жигули", "Газели" и другие представители советского автопрома. Но на этот раз важный нюанс: на торги также выставлены автомобили иностранных производителей — Mercedes, Toyota Land Cruiser и Volkswagen, которые стали символами "нулевых", когда крупные компании инвестировали в автопарки для руководителей и региональных офисов, а не в современную логистику. Для Укрпошты этот подход остался позади: с 2016 года компания не приобрела ни одного автомобиля для административного или руководящего состава", — говорится в релизе.

В перечне лотов — УАЗы и легендарные "буханки, а также грузовики Mercedes-Benz Atego и IVECO Stralis с пробегом более миллиона километров.

"Некоторые из них преодолели расстояние, эквивалентное более 25 кругосветным путешествиям", — утверждают в "Укрпоште".

В последние годы средний возраст авто, которые использует компания, сократился с 18 лет до 6, а сам автопарк стал более современным. В 2025 году "Укрпошта" пополнила автопарк 160 новыми грузовиками MAN и IVECO.

В этом году национальный почтовый оператор уже выручил около 9 млн. грн. от продажи подержанных машин. Средний уровень износа автомобилей составил около 96%, а средний пробег – более 470 тыс. км.

