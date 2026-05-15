Від "буханки" до Toyota Land Cruiser: "Укрпошта" виставила на продаж 316 авто (фото)

Акціонерне товариство "Укрпошта" виставило на Prozorro 316 транспортних засобів, стартова загальна вартість яких становить 7,7 млн грн.

Це остання велика партія старих авто, що роками працювали в різних регіонах країни, — від Закарпаття до Донбасу, а їхня загальна стартова вартість становить понад 7,7 млн грн, повідомляється на сайті "Укрпошти".

Гроші, які будуть виручені від продажу старих машин, підуть на відновлення автопарку, що суттєво постраждав від російських атак. Компанія втратила понад 420 автомобілів.

Через військові дії понад 420 авто "Укрпошти" було знищено або пошкоджено

Також планується оновлення транспорту для магістральних перевезень.

Згідно з описом на сайті, частина з виставлених на продаж машин старша за незалежність України, тобто понад 35 років, а середній пробіг — сотні тисяч кілометрів. Окремі вантажівки подолали понад мільйон.

"Серед лотів — "Волги" початку 90-х, що асоціюються з держустановами старого формату, "Жигулі", "Газелі" та інші представники радянського автопрому. Але цього разу важливий нюанс: на торги також виставлено автомобілі іноземних виробників — Mercedes, Toyota Land Cruiser і Volkswagen, які стали символами "нульових", коли великі компанії інвестували в автопарки для керівників і регіональних офісів, а не в сучасну логістику. Для Укрпошти цей підхід залишився позаду: з 2016 року компанія не придбала жодного автомобіля для адміністративного або керівного складу", — йдеться в релізі.

У переліку лотів — УАЗи і легендарні "буханки", а також вантажівки Mercedes-Benz Atego і IVECO Stralis з пробігом понад мільйон кілометрів.



"Деякі з них подолали відстань, еквівалентну понад 25 навколосвітнім подорожам", — стверджують в "Укрпошті".

Останніми роками середній вік авто, які використовує компанія, скоротився з 18 років до 6, а сам автопарк став більш сучасним. У 2025 році "Укрпошта" поповнила автопарк 160 новими вантажівками MAN та IVECO.

Цього року національний поштовий оператор уже виручив близько 9 млн грн від продажу старих машин. Середній рівень зносу автомобілів становив близько 96%, а середній пробіг — понад 470 тис. км.

