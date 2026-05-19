Расходует 0,1 л на 100 км: студенты создали суперэкономный автомобиль (видео)

В США изготовили чрезвычайно экономичное авто Supermileage. Обтекаемый болид расходует всего 0,1 л/100 км.

Supermileage — творение студентов университета Бригама Янга в американском штате Юта. Он примет участие в ежегодном экомарафоне Shell, участники которого пытаются пройти дистанцию с как можно меньшим расходом топлива. Об авто рассказали в сюжете канала KSL.

Supermileage — обтекаемый трехколесный болид с вытянутым силуэтом. В его конструкции использован карбон, поэтому масса составляет всего 49 кг. Установлен миниатюрный бак на 30 мл.

Важно

300 сил и расход 1,4 л/100 км: на рынок выходит флагман Suzuki на базе Toyota RAV4 (фото)

Кабина Supermileage одноместная, причем там поместится водитель ростом до 163 см и весом до 54 кг.

Расход топлива составляет 0,1 л на 100 км Фото: скриншот / YouTube

Небольшой двигатель может работать на бензине или этаноле. Заявленный расход топлива составляет всего 0,1 л на 100 км. Во время испытаний на автодроме в Индианаполисе бака хватило на поездку продолжительностью 10 минут.

Відео дня

Разработчики подсчитали, что для того, чтобы доехать из Юты в Нью-Йорк, понадобится всего 3,8 л топлива. Впрочем, это путешествие будет долгим, ведь максимальная скорость Supermileage — всего 37 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что знаменитый Mercedes 190 возродили в формате 560-сильного спорткара.

Также мы писали о новом внедорожнике BYD, который умеет ездить на трех колесах.