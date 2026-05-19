Споживає 0,1 л на 100 км: студенти створили суперекономний автомобіль (відео)

У США виготовили надзвичайно економічне авто Supermileage. Обтічний болід витрачає лише 0,1 л/100 км.

Supermileage — творіння студентів університету Брігама Янга в американському штаті Юта. Він візьме участь у щорічному екомарафоні Shell, учасники якого намагаються пройти дистанцію з якомога меншою витратою пального. Про авто розповіли в сюжеті каналу KSL.

Supermileage — обтічний триколісний болід із витягнутим силуетом. У його конструкції використано карбон, тому маса становить всього 49 кг. Встановлено мініатюрний бак на 30 мл.

Кабіна Supermileage одномісна, причому там поміститься водій зростом до 163 см і вагою до 54 кг.

Витрата пального становить 0,1 л на 100 км

Невеликий двигун може працювати на бензині або етанолі. Заявлена витрата пального становить усього 0,1 л на 100 км. Під час випробувань на автодромі в Індіанаполісі баку вистачило на поїздку тривалістю 10 хвилин.

Розробники підрахували, що для того, щоб доїхати з Юти до Нью-Йорка, знадобиться лише 3,8 л пального. Утім, ця подорож буде довгою, адже максимальна швидкість Supermileage — лише 37 км/год.

