Брутальный дизайн и большой багажник: в Корее показали недорогой семейный кроссовер (видео)

Презентован новый KGM Torres 2026. Доступный кроссовер претерпел изменения снаружи и получил полностью новый интерьер.

Кроссовер KGM Torres прошел уже второе обновление и поступает в продажу на родине, в Южной Корее. Цена KGM Torres составляет от 29 до 36,5 млн вон ($19 300 — 24 200). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя, ранее известного как SsangYong.

Новый KGM Torres сохраняет брутальный рубленый дизайн с "зубастой" решеткой радиатора. Кроссовер отличается более массивным передним бампером с увеличенным воздухозаборником, а топовая версия получила новые 20-дюймовые диски.

Кроссовер представили в бензиновой и гибридной версиях

В салоне KGM Torres заменили руль и установили два 12,3-дюймовых экрана на передней панели. Вместо сенсорного блока климат-контроля появились круглые физические переключатели. 4,7-метровый автомобиль просторный и имеет большой багажник объемом 703-1662 л.

Новый KGM Torres дебютировал с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л. с. и в 204-сильной гибридной версии с этим же двигателем и электромотором. Электрический вариант обновят позже.

Кроме того, кроссовер получил новый 8-ступенчатый автомат. Есть модификации с передним и полным приводом.

