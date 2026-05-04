В интернете показали стильный и малоизвестный спорткар 90-х от Ssangyong (фото)

Мало кто знает, что SsangYong в свое время выпускал спортивную модель. Среднемоторное купе отличалось инновационной конструкцией.

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong известен своими внедорожниками и кроссоверами, однако выпускал и легковые модели. Среди них был и спорткар Panther Solo, о котором рассказало британское издание Autocar.

Именно в Великобритании началась история Panther Solo. Компания Panther сначала производила спортивные авто в ретростиле, однако в середине 80-х ее новый владелец Юн Чуль Ким из Южной Кореи испытал среднемоторную Toyota MR2 и решил создать ее аналог.

Panther Solo отличается обтекаемым клиновидным дизайном

В 1987 году компанию Panther выкупил SsangYong. Разработка спорткара к тому времени уже продолжалась, а представили его на Лондонском автосалоне 1989 года.

Новый Panther Solo поразил публику обтекаемым клиновидным дизайном с выраженным "носом", выдвижными фарами и большим антикрылом сзади. Компактное 4,3-метровое авто было четырехместным. Кузов изготовили из стеклопластика, а в конструкции шасси использовали алюминий, поэтому масса составила всего 1340 кг.

Сзади установили антикрыло Фото: Autocar

Купе Panther Solo 1989 года получило 2,0-литровую 204-сильную турбочетверку от Ford Sierra Cosworth и стало одной из первых среднемоторных моделей с полным приводом.

Спорткар Panther Solo разгонялся до 100 км/ч за 6,8 с и развивал 232 км/ч. Эксперты и пресса отмечали превосходную управляемость авто.

Впрочем, Panther Solo оказался недешевым — стоил 40 000 фунтов стерлингов, то есть был дороже, к примеру, Lotus Esprit. К тому же, доводка модели так и не была завершена, поэтому она оказалась ненадежной.

По разным данным, всего собрали от 18 до 25 купе Panther Solo. Усовершенствованная версия с 3,3-литровым V6 от SsangYong так и была запущена в производство.

