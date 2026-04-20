В интернете показали уникальную восьмиколесную легковушку 1911 года (фото)

Опубликованы редкие архивные фото Reeves Octoauto 1911 года. Этот легковой автомобиль имеет сразу восемь колес.

Шестиколесные легковые авто вроде Mercedes G63 6X6 — редкость, однако все же встречаются на дорогах и сейчас. Однако мало кто знает, что были попытки создать и восьмиколесный автомобиль. Первой такой моделью был Reeves Octoauto 1911 года, фотографии которого опубликовал сайт Carakoom.

Две передние оси были поворотными Фото: Carakoom

Одно из самых необычных авто всех времен создал конструктор из США Милтон Ривз. Это не шоукар для привлечения внимания — его создатель руководствовался прагматичными соображениями.

По мнению Милтона Ривза, восемь колес могли бы сделать езду более плавной и комфортной. К тому же, они бы уменьшили нагрузку на шасси и ходовую — подобно тому, как это происходит у железнодорожных локомотивов и вагонов. А еще такая схема способствовали меньшему износу шин.

В основе Reeves Octoauto лежал Willys Overland Фото: Carakoom

За основу для проекта взяли Willys Overland 1910 года. Ему добавили еще две оси и удлинили крылья. Общая длина Reeves Octoauto достигла 6 метров. Примечательно, что четыре передних колеса поворачивались, а ведущей была только одна задняя ось.

Авто активно рекламировали Фото: Carakoom

Восьмиколесное авто презентовали публике на первой гонке "500 миль Индианаполиса" 30 мая 1911 года. Экстравагантное авто заинтересовало публику и собрало вокруг себя толпу.

Впрочем, покупать Reeves Octoauto не спешили, даже несмотря на активную рекламу. Во-первых, восьмиколесный автомобиль оказался недешевым — стоил 3200 долларов ($104 000 по современному курсу). За эти деньги можно было приобрести четыре бюджетных Ford T.

Публика интересовалась Reeves Octoauto, но не покупала авто Фото: Carakoom

Во-вторых, потенциальных покупателей отпугивала сложная конструкция авто. Милтон Ривз пытался создать более дешевый шестиколесный Sextoauto, но и его не покупали. До наших дней не сохранилось ни одного Reeves Octoauto.

