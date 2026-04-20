В интернете показали уникальную восьмиколесную легковушку 1911 года (фото)
Опубликованы редкие архивные фото Reeves Octoauto 1911 года. Этот легковой автомобиль имеет сразу восемь колес.
Шестиколесные легковые авто вроде Mercedes G63 6X6 — редкость, однако все же встречаются на дорогах и сейчас. Однако мало кто знает, что были попытки создать и восьмиколесный автомобиль. Первой такой моделью был Reeves Octoauto 1911 года, фотографии которого опубликовал сайт Carakoom.
Одно из самых необычных авто всех времен создал конструктор из США Милтон Ривз. Это не шоукар для привлечения внимания — его создатель руководствовался прагматичными соображениями.
По мнению Милтона Ривза, восемь колес могли бы сделать езду более плавной и комфортной. К тому же, они бы уменьшили нагрузку на шасси и ходовую — подобно тому, как это происходит у железнодорожных локомотивов и вагонов. А еще такая схема способствовали меньшему износу шин.
За основу для проекта взяли Willys Overland 1910 года. Ему добавили еще две оси и удлинили крылья. Общая длина Reeves Octoauto достигла 6 метров. Примечательно, что четыре передних колеса поворачивались, а ведущей была только одна задняя ось.
Восьмиколесное авто презентовали публике на первой гонке "500 миль Индианаполиса" 30 мая 1911 года. Экстравагантное авто заинтересовало публику и собрало вокруг себя толпу.
Впрочем, покупать Reeves Octoauto не спешили, даже несмотря на активную рекламу. Во-первых, восьмиколесный автомобиль оказался недешевым — стоил 3200 долларов ($104 000 по современному курсу). За эти деньги можно было приобрести четыре бюджетных Ford T.
Во-вторых, потенциальных покупателей отпугивала сложная конструкция авто. Милтон Ривз пытался создать более дешевый шестиколесный Sextoauto, но и его не покупали. До наших дней не сохранилось ни одного Reeves Octoauto.
