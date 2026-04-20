В інтернеті показали унікальний восьмиколісний легковик 1911 року (фото)
Опубліковано рідкісні архівні фото Reeves Octoauto 1911 року. Цей легковий автомобіль має одразу вісім коліс.
Шестиколісні легкові авто на кшталт Mercedes G63 6X6 – рідкість, проте все ж зустрічаються на дорогах і зараз. Однак мало хто знає, що були спроби створити і восьмиколісний автомобіль. Першою такою моделлю був Reeves Octoauto 1911 року, світлини якого опублікував сайт Carakoom.
Одне з найнезвичніших авто всіх часів створив конструктор зі США Мілтон Рівз. Це не шоукар для привернення уваги – його творець керувався прагматичними міркуваннями.
На думку Мілтона Рівза, вісім коліс могли б зробити їзду більш плавною та комфортнішою. До того ж, вони б зменшили навантаження на шасі та ходову – подібно до того, як це відбувається у залізничних локомотивів та вагонів. А ще така схема сприяли меншому зносу шин.
За основу для проєкту взяли Willys Overland 1910 року. Йому добавили ще дві вісі та подовжили крила. Загальна довжина Reeves Octoauto сягнула 6 метрів. Примітно, що четверо передніх коліс поверталися, а ведучою була лише одна задня вісь.
Восьмиколісне авто презентували публіці на перших перегонах "500 миль Індіанаполіса" 30 травня 1911 року. Екстравагантне авто зацікавило публіку і зібрало навколо себе натовп.
Утім, купувати Reeves Octoauto не поспішали, навіть попри активну рекламу. По-перше, восьмиколісний автомобіль виявився недешевим – коштував 3200 доларів ($104 000 за сучасним курсом). За ці гроші можна було придбати чотири бюджетних Ford T.
По-друге, потенційних покупців відлякувала складна конструкція авто. Мілтон Рівз намагався створити дешевший шестиколісний Sextoauto, але і його не купували. До наших днів не збереглося жодного Reeves Octoauto.
