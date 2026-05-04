В інтернеті показали стильний і маловідомий спорткар 90-х від Ssangyong (фото)

Мало хто знає, що SsangYong свого часу випускав спортивну модель. Середньомоторне купе вирізнялося інноваційною конструкцією.

Південнокорейський автовиробник SsangYong відомий своїми позашляховиками та кросоверами, проте випускав і легкові моделі. Серед них був і спорткар Panther Solo, про якого розповіло британське видання Autocar.

Саме у Великій Британії почалася історія Panther Solo. Компанія Panther спочатку виробляла спортивні авто в ретростилі, проте у середині 80-х її новий власник Юн Чуль Кім із Південної Кореї випробував середньомоторну Toyota MR2 та вирішив створити її аналог.

Panther Solo вирізняється обтічним клиновидним дизайном

У 1987 році компанію Panther викупив SsangYong. Розробка спорткара на той час уже тривала, а представили його на Лондонському автосалоні 1989 року.

Новий Panther Solo вразив публіку обтічним клиноподібним дизайном із вираженим "носом", висувними фарами та чималим антикрилом ззаду. Компактне 4,3-метрове авто було чотиримісним. Кузов виготовили зі склопластику, а в конструкції шасі використали алюміній, тому маса склала лише 1340 кг.

Ззаду встановили антикрило

Купе Panther Solo 1989 року отримало 2,0-літрову 204-сильну турбочетвірку від Ford Sierra Cosworth та стало однією з перших середньомоторних моделей із повним приводом.

Спорткар Panther Solo розганявся до 100 км/год за 6,8 с і розвивав 232 км/год. Експерти та преса відзначали чудову керованість авто.



Утім, Panther Solo виявився недешевим – коштував 40 000 фунтів стерлінгів, тобто був дорожчим за, приміром, Lotus Esprit. До того ж, доводку моделі так і не завершили, тому вона виявилася ненадійною.

За різними даними, усього зібрали від 18 до 25 купе Panther Solo. Удосконалену версію із 3,3-літровим V6 від SsangYong так і запустили у виробництво.

