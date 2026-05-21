Брутальний дизайн і великий багажник: у Кореї показали недорогий сімейний кросовер (відео)

Презентовано новий KGM Torres 2026. Доступний кросовер зазнав змін зовні та отримав повністю новий інтер'єр.

Кросовер KGM Torres пройшов уже друге оновлення і надходить у продаж на батьківщині, у Південній Кореї. Ціна KGM Torres становить від 29 до 36,5 млн вон ($19 300 – 24 200). Про це повідомляється на сайті автовиробника, раніше відомого як SsangYong.

Новий KGM Torres зберігає брутальний рубаний дизайн із "зубастою" решіткою радіатора. Кросовер відрізняється масивнішим переднім бампером зі збільшеним повітрозабірником, а топова версія отримала нові 20-дюймові диски.

Кросовер представили у бензиновій та гібридній версіях Фото: SsangYong

У салоні KGM Torres замінили кермо та встановили два 12,3-дюймових екрани на передній панелі. Замість сенсорного блоку клімат-контролю з’явилися круглі фізичні перемикачі. 4,7-метровий автомобіль просторий і має великий багажник об'ємом 703-1662 л.

Новий KGM Torres дебютував із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 170 к. с. та в 204-сильній гібридній версії з цим же двигуном та електромотором. Електричний варіант оновлять пізніше.

На передній панелі тепер встановлено два екрани Фото: SsangYong

Крім того, кросовер отримав новий 8-ступінчастий автомат. Є модифікації з переднім та повним приводом.

