Дешевый и выносливый: в Audi испытали электромобиль A2 e-tron в экстремальных условиях (видео)

Audi A2, компактный 5-дверный хэтчбек B-класса от немецкого автопроизводителя, выпускавшийся с 1999 по 2005 год, триумфально возвращается на авторынок в виде электромобиля.

Новая модель начального уровня, названная A2 e-tron, в настоящее время завершает финальные испытания в экстремальных погодных условиях на севере Швеции и в аэродинамической трубе технического отдела Audi в Ингольштадте, а широкой публике ее представят уже осенью 2026 года, сообщает компания.

Модель A2 e-tron анонсировал генеральный директор Audi Гернот Делльнер на ежегодной пресс-конференции бренда.

Испытания прототипа в Лапландии призваны продемонстрировать ее возможности в условиях снега и низких температур. Процесс проверки на секретном испытательном полигоне на севере Швеции фокусируется не только на динамике движения, но и на терморегулировании и производительности батареи.

В Ингольштадте A2 e-tron в аэродинамической трубе при скорости ветра 300 км/ч и динамометрическом стенде на скорости 235 км/ч походит аэроакустические измерения для оптимизации характеристик воздушного потока, уровня шума и термостойкости электромобиля.

Кроме того, автомобиль испытывают и в горной местности Баварии, а именно в долине Альтмюль, которая имеет подъемы, переменчивое дорожное покрытие и крутые повороты. Наблюдение за тем, как авто ведет себя в таких условиях, позволит разработчикам идеально сбалансировать подвеску и систему помощи водителю в реальных дорожных условиях.

Сборка полностью электрического A2 e-tron проходит в Ингольштадте, который является штаб-квартирой Audi. По предварительным данным, стартовая цена модели составит примерно $41 000, что сделает ее самым привлекательным по цене предложением Audi среди электрокаров. Продажи ожидаются в 2027 году.

В 2024-2025 годах компания Audi выпустила более 20 новых моделей и теперь может похвастаться самым молодым модельным рядом среди конкурентов — от полностью электрического компактного сегмента до премиального полноразмерного сегмента.

