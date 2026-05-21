Дешевий і витривалий: в Audi випробували електромобіль A2 e-tron в екстремальних умовах (відео)

Audi A2, компактний 5-дверний хетчбек B-класу від німецького автовиробника, що випускався з 1999 по 2005 рік, тріумфально повертається на авторинок у вигляді електромобіля.

Нова модель початкового рівня, названа A2 e-tron, наразі завершує фінальні випробування в екстремальних погодних умовах на півночі Швеції та в аеродинамічній трубі технічного відділу Audi в Інгольштадті, а широкому загалу її представлять уже восени 2026 року, повідомляє компанія.

Модель A2 e-tron анонсував генеральний директор Audi Гернот Делльнер на щорічній прес-конференції бренду.

Випробування прототипу в Лапландії покликані продемонструвати її можливості в умовах снігу та низьких температур. Процес перевірки на секретному випробувальному полігоні на півночі Швеції фокусується не тільки на динаміці руху, а й на терморегулюванні та продуктивності батареї.

В Інгольштадті A2 e-tron в аеродинамічній трубі за швидкості вітру 300 км/год та динамометричному стенді на швидкості 235 км/год пройшов аероакустичні вимірювання для оптимізації характеристик повітряного потоку, рівня шуму та термостійкості електромобіля.

Крім того, автомобіль випробовують і в гірській місцевості Баварії, а саме в долині Альтмюль, яка має підйоми, мінливе дорожнє покриття та круті повороти. Спостереження за тим, як авто поводиться в таких умовах, дасть змогу розробникам ідеально збалансувати підвіску та систему допомоги водієві в реальних дорожніх умовах.

Збірка повністю електричного A2 e-tron відбувається в Інгольштадті, який є штаб-квартирою Audi. За попередніми даними, стартова ціна моделі складе приблизно $41 000, що зробить її найпривабливішою за ціною пропозицією Audi серед електрокарів. Продажі очікуються у 2027 році.

У 2024-2025 роках компанія Audi випустила понад 20 нових моделей і тепер може похвалитися наймолодшим модельним рядом серед конкурентів — від повністю електричного компактного сегмента до преміального повнорозмірного сегмента.

