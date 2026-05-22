"Суперзлодей": Segway выпустил недорогой экстремальный внедорожник (фото)
Новый Segway Super Villain SX20T выходит на рынок. Экстремальный багги с 235-сильным турбомотором создан для серьезного бездорожья.
Как известно, компания Segway уже длительное время выпускает не только скутеры, но и модели класса UTV (багги, мотовездеходы). Обновленный Super Villain — мощная модель для двоих, о которой рассказали на сайте Ride Apart.
Новый Segway Super Villain ("Суперзлодей") — двухдверный багги длиной 3570 мм при колесной базе 2654 мм. У него агрессивный дизайн с широкой "пастью" решетки радиатора и раскосыми фарами. Установлены 32-дюймовые внедорожные шины, а клиренс составляет 371 мм.
В салоне Segway Super Villain SX20T установлен цифровой щиток приборов и большой 10,4-дюймовый тачскрин. Для водителя и пассажира предусмотрены спортивные сиденья.
2,0-литровая турбочетверка развивает 235 л.с. и 390 Н∙м и работает в паре с 7-ступенчатым автоматом. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.
Багги Segway Super Villain оснащено подключаемым полным приводом, а также блокировкой переднего дифференциала. Усиленная подвеска имеет рабочий ход 510 мм спереди и 530 мм сзади. Цена Segway Super Villain SX20T стартует с 33 999 долларов, то есть он дешевле основных конкурентов.
