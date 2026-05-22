"Суперлиходій": Segway випустив недорогий екстремальний позашляховик (фото)

Новий Segway Super Villain SX20T виходить на ринок. Екстремальний багі з 235-сильним турбомотором створений для серйозного бездоріжжя.

Як відомо, компанія Segway уже тривалий час випускає не лише скутери, а й моделі класу UTV (багі, мотовсюдиходи). Оновлений Super Villain — потужна модель для двох, про яку розповіли на сайті Ride Apart.

Segway Super Villain SX20T оснащений 235-сильним турбомотором Фото: Segway

Новий Segway Super Villain ("Суперлиходій") — дводверний багі завдовжки 3570 мм при колісній базі 2654 мм. У нього агресивний дизайн із широкою "пащею" решітки радіатора та розкосими фарами. Встановлені 32-дюймові позашляхові шини, а кліренс становить 371 мм.

Кліренс багі становить 371 мм Фото: Segway

У салоні Segway Super Villain SX20T встановлено цифровий щиток приладів та великий 10,4-дюймовий тачскрін. Для водія та пасажира передбачені спортивні сидіння.

2,0-літрова турбочетвірка розвиває 235 к. с. та 390 Н∙м і працює в парі з 7-ступінчастим автоматом. Максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

У салоні встановили два екрани Фото: Segway

Багі Segway Super Villain оснащене повним приводом, що підключається, а також блокуванням переднього диференціалу. Посилена підвіска має робочий хід 510 мм спереду та 530 мм ззаду. Ціна Segway Super Villain SX20T стартує з 33 999 доларів, тобто він дешевший за основних конкурентів.

