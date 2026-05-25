Без колес: производство BMW iX1 приостанавливают по необычной причине

BMW временно прекращает выпуск части версий электромобиля iX1. Такое решение обусловлено дефицитом колес для кроссовера.

Заказчикам BMW iX1 в более доступных версиях придется дольше ждать свои авто — их могут доставить не летом, а осенью. Об этом сообщает издание Automobilwoche.

Выпуск отдельных вариантов BMW iX1 приостанавливают из-за нехватки колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов. В своем письме дилерам BMW менеджер по производству отметил, что на май колес еще хватает, а в июне уже будет ощущаться их дефицит. Немецкий автопроизводитель работает с поставщиком, однако решение проблемы займет определенное время.

Большие колеса в достаточном количестве, однако они и дороже Фото: BMW

Бензиновые или дизельные модификации такого дефицита не имеют. Стоит отметить, что электрический вариант кроссовера BMW X1 имеет специальные литые диски с улучшенной аэродинамикой. Колеса диаметром 17 и 18-дюймов обычно устанавливают на более дешевые версии модели.

Вместе с тем, дисков диаметром 19 и 20 дюймов достаточно, однако они дороже минимум на 1900 евро. К тому же, с ними езда жестче, да и запас хода электрокара меньше. Новый BMW iX1 с 17-дюймовыми колесами способен проехать 515 км без подзарядки, с 19-дюймовыми — 509 км, а с 20-дюймовыми — 491 км.

