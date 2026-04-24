Самые дешевые Audi снимают с производства: что предложат взамен (фото)

Audi отказывается от сразу двух самых доступных моделей. Новые их поколения не планируются, но преемник все же готовится.

С производства снимают городской хэтчбек В-класса Audi A1 и компактный кроссовер Q2. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Audi A1 также снимают с производства Фото: Audi

Кроссовер Audi Q2 прекратят производить на головном предприятии в Ингольштадте (Германия) до конца апреля. Выпуск хэтчбека Audi A1 в испанском Мартореле также вскоре свернут.

Жизненный цикл обеих моделей завершается, ведь Audi Q2 производился с 2016 года, а A1 второго поколения — с 2018.

Произведено почти 1,4 миллиона Audi A1 двух поколений Фото: Audi

Спрос на модели долгое время был довольно высоким, поскольку они недорогие, по меркам Audi. Цена Audi A1 стартует с 22 950 евро, а Audi Q2 — с 29 000 евро.

Впрочем, в последние годы устаревшие модели стали покупать меньше. Всего выпустили почти 1,4 миллиона Audi A1 двух поколений (с 2010 года) и более 887 тыс. Audi Q2.

Audi Q2 выпускают с 2016 года Фото: Audi

Новые Audi A1 и Q2 не планируются, однако у двух моделей будет один общий преемник — возрожденный компактный Audi A2, который станет электромобилем e-tron. Его начнут производить в Ингольштадте осенью 2026 года.

