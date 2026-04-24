Найдешевші Audi знімають із виробництва: що запропонують натомість (фото)

Audi відмовляється від одразу двох найдоступніших моделей. Нові їх покоління не плануються, але наступник все ж готується.

Із виробництва знімають міський хетчбек В-класу Audi A1 та компактний кросовер Q2. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Кросовер Audi Q2 припинять виробляти на головному підприємстві в Інгольштадті (Німеччина) до кінця квітня. Випуск хетчбека Audi A1 в іспанському Марторелі також невдовзі згорнуть.

Життєвий цикл обох моделей завершується, адже Audi Q2 виготовляли з 2016 року, а A1 другого покоління – із 2018.

Попит на моделі тривалий час був доволі високим, оскільки вони недорогі, за мірками Audi. Ціна Audi A1 стартує з 22 950 євро, а Audi Q2 – з 29 000 євро.

Утім, в останні роки застарілі моделі стали купувати менше. Усього випустили майже 1,4 мільйона Audi A1 двох поколінь (із 2010 року) та понад 887 тис. Audi Q2.

Нові Audi A1 і Q2 не плануються, проте у двох моделей буде один спільний наступник – відроджений компактний Audi A2, який стане електромобілем e-tron. Його почнуть виробляти в Інгольштадті восени 2026 року.

До речі, нещодавно випустили потужний електрокросовер Audi за $35 000 із запасом ходу 750 км. Він не має емблеми з чотирма кільцями.

