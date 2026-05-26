Неприметный раритет: старый 35-летний Mercedes W126 продали по цене "Гелендвагена" (фото)

В США на аукционе продали седан Mercedes W126 1991 года. За автомобиль отдали 165 000 долларов.

Высокая цена Mercedes W126 обусловлена тем, что с молотка ушел редкий заряженный вариант от AMG. О нем рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

В крышку багажника интегрирован спойлер Фото: Bring a Trailer

В 80-х и 90-х продукция AMG, по сути, была штучным товаром. Конкретно этот седан Mercedes 560 SEL 6.0 доработали в японском представительстве AMG.

Важно

Ненастоящая легенда: поддельный Bentley 1930 года оценили в $600 000 (фото)

Автомобиль получил более мощный 6,0-литровый V8 на 385 сил и спортивную подвеску. Он оснащен 4-ступенчатым автоматом и самоблокирующимся дифференциалом.

Седан оснащен 6,0-литровым 385-сильным V8 6,0-литровым V8 Фото: Bring a Trailer

Отличить Mercedes 560 SEL 6.0 AMG можно по обвесу, 17-дюймовым дискам и заостренному спойлеру. В салоне установили спортивные руль и кресла, а также заменили приборы и рычаг КПП.

Відео дня

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Bring a Trailer

В отделке использовали кожу и дерево. Комплектация Mercedes W126 AMG включает люк, климат-контроль, круиз-контроль, акустику Becker, столики для задних пассажиров, электропривод и подогрев сидений.

Сзади установили откидные столики Фото: Bring a Trailer

Седан Mercedes 560 SEL 6.0 AMG привезли из Японии в США в 2018 году и он несколько раз менял владельца. Раритетный автомобиль хорошо сохранился, а его пробег составляет 74 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал о возрожденном Mercedes 190 с мощным 560-сильным турбодвигателем.

Также мы писали, что культовый Ferrari 60-х ушел с молотка за 18 миллионов долларов.