Непримітний раритет: старий 35-річний Mercedes W126 продали за ціною "Гелендвагена" (фото)

У США на аукціоні продали седан Mercedes W126 1991 року. За автомобіль віддали 165 000 доларів.

Висока ціна Mercedes W126 обумовлена тим, що з молотка пішов рідкісний заряджений варіант від AMG. Про нього розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

У кришку багажника інтегровано спойлер Фото: Bring a Trailer

У 80-х і 90-х продукція AMG, по суті, була штучним товаром. Конкретно цей седан Mercedes 560 SEL 6.0 доопрацювали в японському представництві AMG.

Автомобіль отримав потужніший 6,0-літровий V8 на 385 сил і спортивну підвіску. Він оснащений 4-ступінчастим автоматом та самоблокувальним диференціалом.

Седан оснащений 6,0-літровим 385-сильним V8 Фото: Bring a Trailer

Відрізнити Mercedes 560 SEL 6.0 AMG можна за обвісом, 17-дюймовими дисками та загостреним спойлером. У салоні встановили спортивні кермо та крісла, а також замінили прилади і важіль КПП.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла Фото: Bring a Trailer

В оздобленні використали шкіру та дерево. Комплектація Mercedes W126 AMG включає люк, клімат-контроль, круїз-контроль, акустику Becker, столики для задніх пасажирів, електропривід і підігрів сидінь.

Ззаду встановили відкидні столики Фото: Bring a Trailer

Седан Mercedes 560 SEL 6.0 AMG привезли з Японії до США в 2018 році й він кілька разів змінював власника. Раритетний автомобіль добре зберігся, а його пробіг становить 74 тис. км.

