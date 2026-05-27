Honda готовит нетипичный электрифицированный пикап: первые подробности

Новая Honda Ridgeline третьего поколения появится на рынке, однако ее придется подождать. Нетипичный пикап станет гибридом.

Пикап Honda Ridgeline нынешней генерации прекратят производить в конце 2026 года, однако его преемник уже разрабатывается. Об этом сообщает издание Automotive News, ссылаясь на источники в Honda.

Стало известно, что новая Honda Ridgeline появится не сразу после остановки выпуска предыдущего поколения. Японский автопроизводитель возьмет паузу на 18 месяцев и презентует новый пикап в 2028 году.

Honda Ridgeline выпускается с 2004 года Фото: Honda

Новая Honda Ridgeline 2028 останется среднеразмерным пикапом с нетипичной конструкцией: авто не имеет рамы, ведь построено на платформе кроссовера Honda Pilot с несущим кузовом.

Пикап Honda Ridgeline получит 3,5-литровый бензиновый V6 нового поколения с меньшими расходом топлива и выбросами. Сообщается, что двигатель может стать частью гибридной установки следующего поколения.

Honda Ridgeline выпускается с 2004 года и пока создали два поколения пикапа. Все версии модели комплектовались именно 3,5-литровым V6, однако без электрификации.

Официально Honda пока не раскрывает подробности нового пикапа, однако представитель компании отметил, что Ridgeline останется важной моделью в линейке бренда и уникальным предложением в сегменте.

