Honda готує нетиповий електрифікований пікап: перші подробиці

Нова Honda Ridgeline третього покоління з'явиться на ринку, проте її доведеться почекати. Нетиповий пікап стане гібридом.

Пікап Honda Ridgeline нинішньої генерації припинять виробляти у кінці 2026 року, проте його наступника уже розробляють. Про це повідомляє видання Automotive News, посилаючись на джерела у Honda.

Стало відомо, що нова Honda Ridgeline з'явиться не одразу після зупинки випуску попереднього покоління. Японський автовиробник візьме паузу на 18 місяців і презентує новий пікап у 2028 році.

Honda Ridgeline випускають із 2004 року Фото: Honda

Нова Honda Ridgeline 2028 залишиться середньорозмірним пікапом із нетиповою конструкцією: авто не має рами, адже збудоване на платформі кросовера Honda Pilot із несучим кузовом.

Пікап Honda Ridgeline отримає 3,5-літровий бензиновий V6 нового покоління з меншими витратою пального та викидами. Повідомляється, що двигун може стати частиною гібридної установки наступного покоління.

Honda Ridgeline випускають із 2004 року і поки створили два покоління пікапа. Усі версії моделі комплектували саме 3,5-літровим V6, проте без електрифікації.

Офіційно Honda поки не розкриває подробиці нового пікапа, проте речник компанії зазначив, що Ridgeline залишиться важливою моделлю в лінійці бренду та унікальною пропозицією в сегменті.

