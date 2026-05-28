Бензин, ГБО или электро: в Индии представили дешевое городское авто за $4900 (фото, видео)
В Индии дебютировала новая Tata Tiago 2026. Бюджетная городская модель доступна как в бензиновом, так и в электрическом исполнении.
Компактный хэтчбек Tata Tiago прошел основательную модернизацию и поступает в продажу по цене от 469 000 рупий ($4900) за бензиновую версию и 699 000 рупий ($7300) — за электрическую. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Tata.
3,7-метровая Tata Tiago получила новую переднюю часть с продолговатыми фарами и широким воздухозаборником в бампере. Электрическая версия Tiago.ev отличается по дизайну. Тоненькие фонари теперь соединены диодной полосой.
Салон Tata Tiago претерпел более существенные изменения, ведь установили полностью новые руль, переднюю панель и цифровой щиток приборов. Центральный тачскрин вырос до 10,25 дюйма в диагонали.
Базовая комплектация Tata Tiago включает кондиционер, 6 подушек безопасности и систему стабилизации, а в топовой версии теперь есть бесключевой доступ, камеры кругового обзора, клымат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, датчики дождя и света.Важно
1,2-литровый трехцилиндровый двигатель развивает 86 л.с. на бензине и 76 л.с. — с заводским ГБО. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП.
Электромобиль Tata Tiago.ev предлагается в двух модификациях:
- 62 л. с. и 110 Н∙м, батарея емкостью 19,2 кВт∙ч, запас хода 226 км;
- 75 л. с. и 114 Н∙м, батарея емкостью 24 кВт∙ч, запас хода 285 км.
