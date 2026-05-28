Бензин, ГБО або електро: в Індії представили дешеве міське авто за $4900 (фото, відео)

В Індії дебютувала нова Tata Tiago 2026. Бюджетна міська модель доступна як у бензиновому, так в електричному виконанні.

Компактний хетчбек Tata Tiago пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від 469 000 рупій ($4900) за бензинову версію та 699 000 рупій ($7300) — за електричну. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.

3,7-метрова Tata Tiago отримала нову передню частину з продовгуватими фарами та широким повітрозабірником у бампері. Електрична версія Tiago.ev відрізняється за дизайном. Тоненькі ліхтарі тепер з'єднані діодною смугою.

Фото: Tata

Салон Tata Tiago зазнав суттєвіших змін, адже встановили повністю нові кермо, передню панель і цифровий щиток приладів. Центральний тачскрін зріс до 10,25 дюйма в діагоналі.

Фото: Tata

Базова комплектація Tata Tiago включає кондиціонер, 6 подушок безпеки і систему стабілізації, а в топовій версії тепер є безключовий доступ, камери кругового огляду, клымат-контроль, круїз-контроль, бездротова зарядка для смартфонів, датчики дощу і світла.

1,2-літровий трициліндровий двигун розвиває 86 к. с. на бензині та 76 к. с. — із заводським ГБО. Можна обрати 5-ступінчасті механічну або роботизовану КПП.

Фото: Tata

Електромобіль Tata Tiago.ev пропонують у двох модифікаціях:

62 к. с. і 110 Н∙м, батарея ємністю 19,2 кВт∙год, запас ходу 226 км;

75 к. с. і 114 Н∙м, батарея ємністю 24 кВт∙год, запас ходу 285 км.

