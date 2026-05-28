Toyota представила яркие пикапы для серьезного бездорожья (фото)

Новый Toyota Hilux 2026 совсем недавно вышел на рынок, а уже получил тюнингованные версии. Пикап подготовили к сложному бездорожью.

Тюнинг Toyota Hilux фактически является заводским, ведь его выполнили спортивное подразделение Gazoo Racing и ателье Modellista, которое принадлежит Toyota. О проектах рассказали на сайте Carscoops.

Toyota Hilux Modellista получил оригинальную подушку-сумку

В Modellista доработали пикап Toyota Hilux в стиле Sophisticated Gear ("Сложное снаряжение"). Авто получило металлическую защиту днища, внедорожные шины на 18-дюймовых литых дисках, подножки и крышку для грузовой платформы. В салоне появились диодные лампы и оригинальный аксессуар — дорожная подушка, которая одновременно является и сумкой.

Новый Toyota Hilux GR Parts от Gazoo Racing получился более экстремальным. Для бездорожья он получил не только внедорожную резину, но и усиленную подвеску и перенастроенное рулевое управление. Кроме того, на Toyota Hilux GR Parts установили новые брызговики, ветровики и подножки.

Запчасти Toyota Hilux GR

Силовой агрегат Toyota Hilux остался без изменений. Обе версии пикапа оснащены 2,8-литровым турбодизелем мощностью 204 л. с., 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

