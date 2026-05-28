Toyota представила яскраві пікапи для серйозного бездоріжжя (фото)

Новий Toyota Hilux 2026 зовсім недавно вийшов на ринок, а вже отримав тюнінговані версії. Пікап підготували до складного бездоріжжя.

Тюнінг Toyota Hilux фактично є заводським, адже його виконали спортивний підрозділ Gazoo Racing та ательє Modellista, яке належить Toyota. Про проєкти розповіли на сайті Carscoops.

Toyota Hilux Modellista отримав оригінальну подушку-сумку Фото: Toyota

У Modellista доопрацювали пікап Toyota Hilux у стилі Sophisticated Gear ("Складне спорядження"). Авто отримало металевий захист днища, позашляхові шини на 18-дюймових литих дисках, підніжки та кришку для вантажної платформи. У салоні з'явилися діодні лампи та оригінальний аксесуар — дорожня подушка, яка одночасно є і сумкою.

Важливо

Броня, зарядна станція і димова завіса: презентовано ідеальний пікап для України (фото)

Новий Toyota Hilux GR Parts від Gazoo Racing вийшов екстремальнішим. Для бездоріжжя він отримав не лише позашляхову гуму, а й посилену підвіску та переналаштоване кермове управління. Крім того, на Toyota Hilux GR Parts встановили нові бризковики, вітровики та підніжки.

Відео дня

Toyota Hilux GR Parts Фото: Toyota

Силовий агрегат Toyota Hilux залишився без змін. Обидві версії пікапа оснащені 2,8-літровим турбодизелем потужністю 204 к. с., 6-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.

До речі, нещодавно у продаж надійшов новий пікап Duster із витратою 5,5 л на 100 км.

Також Фокус розповідав про унікальний пікап Porsche Cayenne.