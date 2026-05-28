Toyota представила яскраві пікапи для серйозного бездоріжжя (фото)
Новий Toyota Hilux 2026 зовсім недавно вийшов на ринок, а вже отримав тюнінговані версії. Пікап підготували до складного бездоріжжя.
Тюнінг Toyota Hilux фактично є заводським, адже його виконали спортивний підрозділ Gazoo Racing та ательє Modellista, яке належить Toyota. Про проєкти розповіли на сайті Carscoops.
У Modellista доопрацювали пікап Toyota Hilux у стилі Sophisticated Gear ("Складне спорядження"). Авто отримало металевий захист днища, позашляхові шини на 18-дюймових литих дисках, підніжки та кришку для вантажної платформи. У салоні з'явилися діодні лампи та оригінальний аксесуар — дорожня подушка, яка одночасно є і сумкою.Важливо
Новий Toyota Hilux GR Parts від Gazoo Racing вийшов екстремальнішим. Для бездоріжжя він отримав не лише позашляхову гуму, а й посилену підвіску та переналаштоване кермове управління. Крім того, на Toyota Hilux GR Parts встановили нові бризковики, вітровики та підніжки.
Силовий агрегат Toyota Hilux залишився без змін. Обидві версії пікапа оснащені 2,8-літровим турбодизелем потужністю 204 к. с., 6-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.
