Не только о безопасности: эксперты объяснили, как скоростная езда может "ударить по кошельку" водителя

Многие водители убеждены, что главная проблема высокой скорости заключается лишь в риске попасть в аварию. Однако на самом деле постоянная привычка ездить быстро имеет и другую сторону — она заставляет автомобиль расходовать больше топлива, ускоряет износ его узлов и в итоге бьет по кошельку владельца.

Как пишет издание "РБК-Украина", даже незначительное изменение скоростного режима может помочь сократить расходы на заправку автомобиля или зарядку электрокара.

Несмотря на то, что современные автомобили стали мощнее, комфортнее и получили немало электронных систем помощи водителю, физические законы остаются неизменными. Именно поэтому высокая скорость, как и десятки лет назад, означает не только больший риск на дороге, но и дополнительную нагрузку на сам автомобиль. К тому же управлять машиной на пределе ее возможностей безопасно могут только профессиональные гонщики.

Почему из-за быстрой езды могут вырасти расходы на авто

И все же вместе со скоростью растут и расходы, и как объясняет основатель электромобильного проекта Autogeek Евгений Муджири, многие водители недооценивают связь между показателями на спидометре и суммами, которые приходится оставлять на АЗС или тратить на зарядку электромобиля. По его словам, контроль скорости является одним из самых простых способов сократить потребление топлива или электроэнергии, а экономия в отдельных случаях может достигать 15-30%.

Главная причина заключается в аэродинамике — как только автомобиль преодолевает отметку примерно в 60-70 км/ч, сопротивление воздуха начинает все сильнее влиять на его движение. При этом на скорости около 90-100 км/ч значительная часть мощности двигателя расходуется уже не на движение вперед, а именно на борьбу с воздушным потоком. Чем выше становится скорость, тем больше энергии требуется автомобилю для ее поддержания.

Не менее важную роль играют и постоянные ускорения, поскольку чтобы быстро ехать, водитель вынужден чаще нажимать на педаль газа, а в условиях плотного трафика ситуация становится еще сложнее, ведь автомобиль регулярно разгоняется и замедляется. Каждый такой разгон требует дополнительного топлива или заряда батареи.

Кроме этого, скоростной режим влияет и на техническое состояние автомобиля. На большой скорости подвеска, колеса и другие элементы ходовой части получают более сильные нагрузки, особенно при проезде неровностей. Для многих бензиновых и дизельных двигателей длительная работа на высоких оборотах также означает увеличение расхода моторного масла.

В то же время слишком медленная езда тоже не всегда выгодна. Как пояснили специалисты в комментарии журналитам, каждый двигатель имеет диапазон оборотов, в котором работает наиболее эффективно, поэтому экономия достигается не минимальной скоростью, а правильно подобранным режимом движения.

На какой скорости лучше всего ехать — мнение экспертов

По данным многочисленных тестов и исследований, у большинства современных автомобилей расход топлива начинает заметно увеличиваться после того, как стрелка спидометра пересекает отметку 85-95 км/ч. Впрочем, конкретный показатель зависит от модели автомобиля, типа двигателя, трансмиссии, загрузки и даже погодных условий.

Именно поэтому эксперты советуют искать так называемую золотую середину — для большинства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания наиболее экономичной считается скорость в пределах 70-90 км/ч. В случае с электромобилями этот показатель обычно немного ниже и составляет около 60-70 км/ч.

В частности, Евгений Муджиридодав, что увеличение скорости со 100 до 130 км/ч может привести к росту расхода топлива или электроэнергии примерно на четверть, а иногда и на треть. При этом выигрыш во времени на обычных маршрутах часто оказывается значительно меньше, чем ожидают водители.

Также отмечается, что для электромобилей высокая скорость также остается одним из главных врагов запаса хода. Если в городе электрокары могут частично компенсировать затраты энергии благодаря рекуперации при торможении, то на трассе законы аэродинамики одинаково влияют на все типы транспортных средств, независимо от того, работают они на бензине, дизеле или электроэнергии.

Среди практических советов эксперт рекомендует не полагаться полностью на круиз-контроль при движении по холмистой местности, заблаговременно держать большую дистанцию до впереди и избегать езды с открытыми окнами на высокой скорости. По его словам, после 80 км/ч ухудшение аэродинамики из-за открытых окон может оказаться более затратным, чем работа кондиционера.

Еще одна тенденция, о которой все чаще говорят в мире, касается автострахования. Во многих странах страховые компании уже используют телематические системы, которые позволяют оценивать реальный стиль вождения клиента. Частые превышения скорости, резкие разгоны и торможения могут влиять на стоимость страхового полиса, тогда как более спокойная манера вождения, наоборот, позволяет получить скидку.

По мнению экспертов, ориентиром для большинства водителей может быть скорость в пределах 85-95 км/ч, после превышения которой расходы на эксплуатацию автомобиля начинают расти значительно быстрее.

