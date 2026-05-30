Не лише про безпеку: експерти пояснили, як швидкісна їзда може "вдарити по гаманцю" водія

Багато водіїв переконані, що головна проблема високої швидкості полягає лише в ризику потрапити в аварію. Однак насправді постійна звичка їздити швидко має й інший бік — вона змушує автомобіль витрачати більше пального, прискорює зношування його вузлів і зрештою б'є по гаманцю власника.

Як пише видання "РБК-Україна", навіть незначна зміна швидкісного режиму може допомогти скоротити витрати на заправку автомобіля або заряджання електрокара.

Попри те, що сучасні автомобілі стали потужнішими, комфортнішими та отримали чимало електронних систем допомоги водієві, фізичні закони залишаються незмінними. Саме тому висока швидкість, як і десятки років тому, означає не лише більший ризик на дорозі, а й додаткове навантаження на сам автомобіль. До того ж керувати машиною на межі її можливостей безпечно можуть лише професійні гонщики.

Чому через швидку їзду можуть зрости витрати на авто

Та все ж разом зі швидкістю зростають і витрати, і як пояснює засновник електромобільного проєкту Autogeek Євген Муджирі, багато водіїв недооцінюють зв'язок між показниками на спідометрі та сумами, які доводиться залишати на АЗС або витрачати на заряджання електромобіля. За його словами, контроль швидкості є одним із найпростіших способів скоротити споживання пального чи електроенергії, а економія в окремих випадках може сягати 15–30%.

Головна причина полягає в аеродинаміці — щойно автомобіль долає позначку приблизно у 60–70 км/год, опір повітря починає дедалі сильніше впливати на його рух. Водночас на швидкості близько 90–100 км/год значна частина потужності двигуна витрачається вже не на рух уперед, а саме на боротьбу з повітряним потоком. Чим вищою стає швидкість, тим більше енергії потрібно автомобілю для її підтримання.

Не менш важливу роль відіграють і постійні прискорення, оскільки щоб швидко їхати, водій змушений частіше натискати на педаль газу, а в умовах щільного трафіку ситуація стає ще складнішою, адже автомобіль регулярно розганяється та сповільнюється. Кожен такий розгін потребує додаткового пального або заряду батареї.

Окрім цього, швидкісний режим впливає і на технічний стан автомобіля. На великій швидкості підвіска, колеса та інші елементи ходової частини отримують сильніші навантаження, особливо під час проїзду нерівностей. Для багатьох бензинових і дизельних двигунів тривала робота на високих обертах також означає збільшення витрати моторної оливи.

Водночас надто повільна їзда теж не завжди є вигідною. Як пояснили фахівці у коментарі журналітам, кожен двигун має діапазон обертів, у якому працює найефективніше, тому економія досягається не мінімальною швидкістю, а правильно підібраним режимом руху.

На якій швидкості найкраще їхати — думка експертів

За даними численних тестів і досліджень, у більшості сучасних автомобілів витрата пального починає помітно збільшуватися після того, як стрілка спідометра перетинає позначку 85–95 км/год. Втім, конкретний показник залежить від моделі автомобіля, типу двигуна, трансмісії, завантаження та навіть погодних умов.

Саме тому експерти радять шукати так звану золоту середину — для більшості автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння найбільш економічною вважається швидкість у межах 70–90 км/год. У випадку з електромобілями цей показник зазвичай трохи нижчий і становить близько 60–70 км/год.

Зокрема, Євген Муджирідодав, що збільшення швидкості зі 100 до 130 км/год може призвести до зростання витрат пального або електроенергії приблизно на чверть, а іноді й на третину. При цьому виграш у часі на звичайних маршрутах часто виявляється значно меншим, ніж очікують водії.

Також зазначається, що для електромобілів висока швидкість також залишається одним із головних ворогів запасу ходу. Якщо в місті електрокари можуть частково компенсувати витрати енергії завдяки рекуперації під час гальмування, то на трасі закони аеродинаміки однаково впливають на всі типи транспортних засобів, незалежно від того, працюють вони на бензині, дизелі чи електроенергії.

Серед практичних порад експерт рекомендує не покладатися повністю на круїз-контроль під час руху пагорбистою місцевістю, завчасно тримати більшу дистанцію до автомобіля попереду та уникати їзди з відкритими вікнами на високій швидкості. За його словами, після 80 км/год погіршення аеродинаміки через відкриті вікна може виявитися більш витратним, ніж робота кондиціонера.

Ще одна тенденція, про яку дедалі частіше говорять у світі, стосується автострахування. У багатьох країнах страхові компанії вже використовують телематичні системи, які дозволяють оцінювати реальний стиль водіння клієнта. Часті перевищення швидкості, різкі розгони та гальмування можуть впливати на вартість страхового поліса, тоді як більш спокійна манера керування, навпаки, дає змогу отримати знижку.

На думку експертів, орієнтиром для більшості водіїв може бути швидкість у межах 85–95 км/год, після перевищення якої витрати на експлуатацію автомобіля починають зростати значно швидше.

