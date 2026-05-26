Неймовірний попит: скільки електромобілів планують продати у 2026 році

Світові продажі електромобілів можуть сягнути 23 мільйонів одиниць у 2026 році, що становитиме 28% від світових продажів автомобілів.

Такі дані наводяться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) "Глобальний прогноз розвитку електромобілів на 2026 рік".

Порівняно з 2025 роком попит на транспорт на електричній тязі продовжує зростати. Минулого року було продано понад 20 мільйонів електромобілів.

Розширення цього ринку, як і раніше, значною мірою зосереджено в декількох великих регіонах.

У Китаї на електромобілі припадало майже 55% від загального обсягу продажів автомобілів у 2025 році, і цього року ця частка може наблизитися до 60%.

У Європі продажі електромобілів зросли більш ніж на 30% минулого року і досягли 28% ринку, чому частково сприяли більш суворі норми викидів.

Відео дня

Низка ринків, що розвиваються, також продемонструвала сильне зростання, зокрема Південно-Східна Азія, де продажі зросли більш ніж удвічі.

Електрифікація транспорту поширюється не лише на легкові автомобілі. За даними МЕА, дво- і триколісні транспортні засоби залишаються найбільш електрифікованим сегментом автомобільного транспорту у світі.

Тим часом світовий автопром пропонує все більше електромобілів. Так, в Італії презентували новий Ferrari Luce на електричній тязі. Це перший серійний седан в її історії, який за розмірами можна порівняти з Porsche Taycan або Mercedes EQE.

Крім того, вже розкрито перші подробиці про електромбіль Jaguar, який отримає назву Type 01. Цифра "0" вказує на нульовий рівень шкідливих викидів електрокара, а "1" підкреслює, що це перший Jaguar нової ери в історії марки.

Нагадаємо, представлено найдоступніший електромобіль Skoda.

Також ми писали, що в Україні з'явиться новий сімейний електрокросовер MG.