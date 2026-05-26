Невероятный спрос: сколько электромобилей планируют продать в 2026 году

Мировые продажи электромобилей могут достичь 23 миллионов единиц в 2026 году, что составит 28% от мировых продаж автомобилей.

Такие данные приводятся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) "Глобальный прогноз развития электромобилей на 2026 год".

По сравнению с 2025 годом спрос на транспорт на электрической тяге продолжает расти. В прошлом году было продано более 20 миллионов электромобилей.

Расширение этого рынка по-прежнему в значительной степени сосредоточено в нескольких крупных регионах.

В Китае на электромобили приходилось почти 55% от общего объема продаж автомобилей в 2025 году, и в этом году эта доля может приблизиться к 60%.

В Европе продажи электромобилей выросли более чем на 30% в прошлом году и достигли 28% рынка, чему частично способствовали более строгие нормы выбросов.

Ряд развивающихся рынков также продемонстрировал сильный рост, в том числе Юго-Восточная Азия, где продажи выросли более чем вдвое.

Электрификация транспорта распространяется не только на легковые автомобили. По данным МЭА, двух- и трехколесные транспортные средства остаются наиболее электрифицированным сегментом автомобильного транспорта в мире.

Тем временем мировой автопром предлагает все больше электромобилей. Так, в Италии презентовали новый Ferrari Luce на электрической тяге. Это первый серийный седан в ее истории, который по размерам сопоставим с Porsche Taycan или Mercedes EQE.

Кроме того, уже раскрыты первые подробности об электромбиле Jaguar, который получит название назовут Type 01. Цифра "0" указывает на нулевой уровень вредных выбросов электрокара, а "1" подчеркивает, что это первый Jaguar новой эры в истории марки.

