В Киеве заметили раритетный заряженный спорткар BMW 2000-х на "бляхах" (фото)

В Киеве сфотографировали кабриолет BMW Z4 первого поколения в заряженной M-версии. Спорткар со знаменитой 343-сильной шестеркой стартует до сотни за 5 с.

BMW Z4 M Roadster — редкая модель, ведь с 2006 по 2008 год выпустили всего 5387 этих авто. Фотографии спорткара опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар оснащен 343-сильной шестеркой от BMW M3 E46 BMW M3 E46 Фото: Topcars UA

Заряженный BMW Z4 M производился в кузовах родстер и купе. Авто получило 3,2-литровую рядную шестерку S54 от знаменитого BMW M3 E46. Мощность составляет 343 л. с. при 7900 об/мин и 365 Н∙м при 4900 об/мин.

В салоне установлены спортивные руль и сиденья Фото: Topcars UA

С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Кроме того, родстер BMW Z4 M оснащен самоблокирующимся дифференциалом и улучшенными тормозами, а его подвеска и рулевое управление перенастроены.

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Отличить BMW Z4 M Roadster от стандартной модели можно по более агрессивным бамперам и 18-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные руль и сиденья, а в отделке использованы кожа и дерево.

Авто имеет шведские номера Фото: Topcars UA

Конкретно это авто — на шведских номерах. Значит, или его еще не растаможили, или же в Киев приехали гости из ЕС.

Между прочим, недавно в столице заметили предшественника этой модели — кабриолет BMW Z3 M 1998 года.

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