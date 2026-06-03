У Києві помітили раритетний заряджений спорткар BMW 2000-х на "бляхах" (фото)
У Києві сфотографували кабріолет BMW Z4 першого покоління в зарядженій M-версії. Спорткар зі знаменитою 343-сильною шісткою стартує до сотні за 5 с.
BMW Z4 M Roadster — рідкісна модель, адже з 2006 по 2008 рік випустили всього 5387 цих авто. Світлини спорткара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Заряджений BMW Z4 M виробляли у кузовах родстер та купе. Авто отримало 3,2-літрову рядну шістку S54 від знаменитого BMW M3 E46. Потужність становить 343 к. с. при 7900 об/хв та 365 Н∙м при 4900 об/хв.
Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість обмежено на 250 км/год. Крім того, родстер BMW Z4 M оснащений самоблокувальним диференціалом та покращеними гальмами, а його підвіска та кермове управління переналаштовані.
Відрізнити BMW Z4 M Roadster від стандартної моделі можна за агресивнішими бамперами та 18-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використані шкіра та дерево.
Конкретно це авто – на шведських номерах. Отже, або його ще не розмитнили, або ж до Києва завітали гості з ЄС.
Між іншим, нещодавно в столиці помітили попередника цієї моделі — кабріолет BMW Z3 M 1998 року.
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