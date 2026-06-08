Недорогой и выносливый: в США выпустили кроссовый электробайк за $3700 (фото)

Производитель электробайков Freego из Калифорнии презентовал новую модель Nova 5, созданную для бездорожья. Она доступна в версиях с запасом хода до 113 км.

Новый Freego Nova 5 поступает в продажу по цене от 3700 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электробайк Freego Nova 5 — легкая кроссовая модель с алюминиевой рамой массой всего 72 кг. У нее внедорожные шины диаметром 18-дюймов спереди и 17-дюймов сзади, а также усиленная подвеска с увеличенным рабочим ходом (210 мм спереди и 78 мм сзади).

Электробайк имеет усиленную подвеску

Базовый мотоцикл Freego Nova 5 получил электромотор мощностью 10,7 л. с. (8 кВт) и способен развить 85 км/ч. С батареей емкостью 40 А∙ч запас хода достигает 113 км.

Важно

Эконом-вариант: в продажу поступает самый дешевый Kawasaki за $3000 (фото)

За $4300 предлагают более мощный вариант Pro на 20 л. с. (15 кВт). Он разгоняется до 100 км/ч и стартует до 50 км/ч за 2 с. Впрочем, и запас хода меньше — 64 км. Батарею можно снять и полностью зарядить примерно за 6 часов.

Відео дня

Запас хода Freego Nova 5 достигает 113 км

Замедляют электробайк Freego Nova 5 гидравлические дисковые тормоза диаметром 220 мм спереди и 200 мм сзади. Комплектация включает светодиодную оптику и цифровой щиток приборов.

Ранее Фокус рассказывал, что создатель "Мивины" выпустил недорогие электроскутеры стоимостью от $1000.

Также мы писали о первых в мире мотоциклах, которые работают на чистом спирте.