Недорогий і витривалий: у США випустили кросовий електробайк за $3700 (фото)

Виробник електробайків Freego з Каліфорнії презентував нову модель Nova 5, створену для бездоріжжя. Вона доступна у версіях із запасом ходу до 113 км.

Новий Freego Nova 5 надходить у продаж за ціною від 3700 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електробайк Freego Nova 5 — легка кросова модель з алюмінієвою рамою масою усього 72 кг. У неї позашляхові шини діаметром 18-дюймів спереду та 17-дюймів ззаду, а також посилена підвіска зі збільшеним робочим ходом (210 мм спереду і 78 мм ззаду).

Електробайк має посилену підвіску

Базовий мотоцикл Freego Nova 5 отримав електромотор потужністю 10,7 к. с. (8 кВт) та здатен розвинути 85 км/год. Із батареєю ємністю 40 А∙год запас ходу сягає 113 км.

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За $4300 пропонують потужніший варіант Pro на 20 к. с. (15 кВт). Він розганяється до 100 км/год і стартує до 50 км/год за 2 с. Утім, і запас ходу менший – 64 км. Батарею можна зняти та повністю зарядити приблизно за 6 годин.

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Запас ходу Freego Nova 5 сягає 113 км

Сповільнюють електробайк Freego Nova 5 гідравлічні дискові гальма діаметром 220 мм спереду та 200 мм ззаду. Комплектація включає світлодіодну оптику та цифровий щиток приладів.

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