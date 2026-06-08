Осовремененная классика: знаменитый BMW 70-х превратили в мощный спорткар (фото)
Классическое купе BMW E9 70-х годов получило новую жизнь. Авто переделали в спорткар мощностью более 400 сил.
Оригинальный тюнинг BMW 3.0 CS E9 выполнило немецкое ателье MKO. О необычном проекте рассказали на сайте Carscoops.
Кузов купе BMW E9 установили на шасси другой знаменитой модели — BMW M5 2001 года. Получился своеобразный хот-род. Поскольку два авто имеют разные размеры, то шасси укоротили, а кузов расширили. К тому же, спорткар занизили и добавили 19-дюймовые литые диски Alpina.
Салон также взяли у BMW M5 E39 с минимальными изменениями. Это значит, что купе получило кожаные спортивные сиденья Recaro с электроприводом и подогревом, а также двухзонный климат-контроль и акустику Pioneer с сенсорным дисплеем.
Под капотом установлен знаменитый 4,9-литровый V8 BMW S62, который доработали и увеличили его мощность с 400 до 432 л. с. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая КПП.
Купе BMW 3.0 CS E9 оснащено самоблокирующимся дифференциалом и спортивной подвеской от KW. У BMW M5 E39 позаимствовали и вентилируемые дисковые тормоза. Сейчас необычный спорткар планируют продать на аукционе.
Кстати, недавно презентовали первую самостоятельную модель BMW Alpina — большое премиальное купе.
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