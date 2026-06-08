Осучаснена класика: знаменитий BMW 70-х перетворили на потужний спорткар (фото)

Класичне купе BMW E9 70-х років отримало нове життя. Авто переробили на спорткар потужністю понад 400 сил.

Оригінальний тюнінг BMW 3.0 CS E9 виконало німецьке ательє MKO. Про незвичний проєкт розповіли на сайті Carscoops.

Кузов купе встановили на шасі BMW M5 E39r Фото: Bring a Trailer

Кузов купе BMW E9 встановили на шасі іншої знаменитої моделі — BMW M5 2001 року. Вийшов своєріднйи хот-род. Оскільки два авто мають різні розміри, то шасі вкоротили, а кузов розширили. До того ж, спорткар занизили та додали 19-дюймові литі диски Alpina.

Салон повністю запозичили в BMW M5 Фото: Bring a Trailer

Салон також взяли в BMW M5 E39 з мінімальними змінами. Це значить, що купе отримало шкіряні спортивні сидіння Recaro з електроприводом та підігрвом, а також двозонний клімат-контроль та акустику Pioneer із сенсорним дисплеєм.

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Під капотом встановлено знаменитий 4,9-літровий V8 BMW S62, який доопрацювали та збільшили його потужність із 400 до 432 к. с. У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна КПП.

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Під капотом встановлено 432-сильний V8 Фото: Bring a Trailer

Купе BMW 3.0 CS E9 оснащене самоблокувальним диференціалом та спортивною підвіскою від KW. У BMW M5 E39 запозичили і вентильовані дискові гальма. Зараз незвичний спорткар планують продати на аукціоні.

До речі, нещодавно презентували першу самостійну модель BMW Alpina — велике преміальне купе.

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