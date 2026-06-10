Рассчитана на 13 тысяч авто: в Киеве появится большая сеть станций зарядки электрокаров

В Киеве готовятся активно развивать зарядные станции для электромобилей. Всего их планируют установить несколько тысяч.

Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей анонсировал заместитель председателя КГГА Константин Усов на форуме "Электроспектива-2026". Об этом сообщает официальный портал Киева.

По его словам, новые зарядные станции в Киеве будут рассчитаны на 13 тысяч электромобилей. Право на их обустройство будут предоставлять через аукционы в системе Prozorro.Продажи.

"В Киеве не будет принципа "кто первый пришел — тот и получил лучшее место". Все локации будут распределять через открытые аукционы, что гарантирует равные возможности для всех участников рынка и прозрачность процесса", — заявил Константин Усов.

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Сейчас изучают 6,5 тысяч потенциальных участков для установки станций зарядки электромобилей. КП "Киевтранспарксервис" собирает и обрабатывает информацию о возможностях подключения, имеющихся мощностей и других технических параметров. Направляются запросы в ДТЭК и других к операторам электросетей.

После этого будет сформирован перечень локаций, которые предложат потенциальным инвесторам. Константин Усов отметил, что сеть зарядных станций стремятся развивать не хаотично, а на основе технических расчетов и реального спроса.

Между прочим, недавно в Киеве появилась новая электрическая "шестерка" Mazda.

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