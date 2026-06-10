Розрахована на 13 тисяч авто: у Києві з'явиться велика мережа станцій зарядки електрокарів

У Києві готуються активно розвивати зарядні станції для електромобілів. Усього їх планують встановити кілька тисяч.

Розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів анонсував заступник голови КМДА Костянтин Усов на форумі "Електроспектива-2026". Про це повідомляє офіційний портал Києва.

За його словами, нові зарядні станції в Києві будуть розраховані на 13 тисяч електромобілів. Право на їх облаштування надаватимуть через аукціони в системі Prozorro.Продажі.

"У Києві не буде принципу "хто перший прийшов – той і отримав найкраще місце". Усі локації розподілятимуть через відкриті аукціони, що гарантує рівні можливості для всіх учасників ринку та прозорість процесу", – заявив Костянтин Усов.

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Зараз вивчають 6,5 тисяч потенційних ділянок для встановлення станцій зарядки електромобілів. КП "Київтранспарксервіс" збирає та опрацьовує інформацію щодо можливостей підключення, наявних потужностей та інших технічних параметрів. Надсилаються запити до ДТЕК та інших до операторів електромереж.

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Після цього буде сформовано перелік локацій, які запропонують потенційним інвесторам. Костянтин Усов зазначив, що мережу зарядних станцій прагнуть розвивати не хаотично, а на основі технічних розрахунків і реального попиту.

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