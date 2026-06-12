Возрожденная классика: стильный британский вэн 50-х годов возвращается в производство (фото)

Британский бренд Morris возвращается на рынок. В производство пойдет возрожденная коммерческая модель JE, которая станет стильным электромобилем.

Новый Morris JE начнут выпускать в 2027 году и будут продавать по цене от 61 000 фунтов стерлингов ($81 800). Об этом сообщает издание Auto Express.

Фургон будет иметь запас хода в 480 км

Электромобиль Morris JE — современная вариация на тему одноименной коммерческой модели, выпускавшейся с 1949 по 1961 год. Проект разрабатывается с 2019 года, и начало производства уже несколько раз переносили.

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Фургон внешне очень напоминает своего знаменитого предка — у него изогнутая крыша, трапециевидная решетка радиатора и круглые фары. Шасси изготовлено из алюминия, а кузов — из углеродного волокна, полученного путем вторичной переработки.

Внешне автомобиль очень напоминает оригинальный Morris JE 1949 года Грузоподъемность автомобиля составляет 1000 кг Салон отделан кожей и деревом В линейке будут представлены пикап и пассажирский минивэн Объем грузового отсека составляет 6 куб. м

В салоне классический стиль сочетается с современными экранами. За дополнительную плату можно заказать камеры вместо зеркал. В отделке использованы кожа и дерево. Новый Morris JE имеет грузовой отсек объемом 6 куб. м и может перевозить до 1000 кг.

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Характеристики Morris JE пока не раскрываются. Отмечается лишь, что запас хода электромобиля составит примерно 480 км, а быстрая зарядка от 20 до 80 % займет всего 10 минут. Позже линейку пополнят пассажирский минивэн и пикап Morris JE.

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