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Возрожденная классика: стильный британский вэн 50-х годов возвращается в производство (фото)

Morris JE
Morris JE вернется на рынок в формате электромобиля

Британский бренд Morris возвращается на рынок. В производство пойдет возрожденная коммерческая модель JE, которая станет стильным электромобилем.

Новый Morris JE начнут выпускать в 2027 году и будут продавать по цене от 61 000 фунтов стерлингов ($81 800). Об этом сообщает издание Auto Express.

Morris JE
Фургон будет иметь запас хода в 480 км

Электромобиль Morris JE — современная вариация на тему одноименной коммерческой модели, выпускавшейся с 1949 по 1961 год. Проект разрабатывается с 2019 года, и начало производства уже несколько раз переносили.

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Фургон внешне очень напоминает своего знаменитого предка — у него изогнутая крыша, трапециевидная решетка радиатора и круглые фары. Шасси изготовлено из алюминия, а кузов — из углеродного волокна, полученного путем вторичной переработки.

Внешне автомобиль очень напоминает оригинальный Morris JE 1949 года
Внешне автомобиль очень напоминает оригинальный Morris JE 1949 года
Грузоподъемность автомобиля составляет 1000 кг
Грузоподъемность автомобиля составляет 1000 кг
Салон отделан кожей и деревом
Салон отделан кожей и деревом
В линейке будут представлены пикап и пассажирский минивэн
В линейке будут представлены пикап и пассажирский минивэн
Объем грузового отсека составляет 6 куб. м
Объем грузового отсека составляет 6 куб. м
Внешне автомобиль очень напоминает оригинальный Morris JE 1949 года
Грузоподъемность автомобиля составляет 1000 кг
Салон отделан кожей и деревом
В линейке будут представлены пикап и пассажирский минивэн
Объем грузового отсека составляет 6 куб. м

В салоне классический стиль сочетается с современными экранами. За дополнительную плату можно заказать камеры вместо зеркал. В отделке использованы кожа и дерево. Новый Morris JE имеет грузовой отсек объемом 6 куб. м и может перевозить до 1000 кг.

Відео дня

Характеристики Morris JE пока не раскрываются. Отмечается лишь, что запас хода электромобиля составит примерно 480 км, а быстрая зарядка от 20 до 80 % займет всего 10 минут. Позже линейку пополнят пассажирский минивэн и пикап Morris JE.

Ранее "Фокус" рассказывал о недорогом электромобиле BYD с запасом хода 400 км.

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