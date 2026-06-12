Відроджена класика: стильний британський вен 50-х повертають у виробництво (фото)

Британська марка Morris повертається на ринок. У виробництво запустять відроджену комерційну модель JE, яка стане стильним електрокаром.

Новий Morris JE почнуть випускати в 2027 році та продаватимуть за ціною від 61 000 фунтів стерлінгів ($81 800). Про це повідомляє видання Auto Express.

Фургон матиме запас ходу в 480 км

Електромобіль Morris JE — сучасна варіація на тему однойменної комерційної моделі, яку випускали з 1949 по 1961 рік. Проєкт розробляють із 2019 року і вже кілька разів переносили дату початку виробництва.

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Фургон зовні дуже нагадує знаменитого предка — має вигнутий дах, трапецієвидну решітку радіатора та круглі фари. Шасі виготовлене з алюмінію, а кузов — із карбоном, отриманим шляхом вторинної переробки.

Зовні авто дуже нагадує оригінальний Morris JE 1949 року Вантажопідйомність авто становить 1000 кг Салон оздобили шкірою і деревом У лінійці будуть пікап і пасажирський мінівен Обєм вантажного відсіку становить 6 куб. м

У салоні поєднуються класичний стиль із сучасними екранами. За доплату запропонують камери замість дзеркал. В оздобленні використали шкіру та дерево. Новий Morris JE має вантажний відсік об'ємом 6 куб. м та може перевозити до 1000 кг.

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Характеристики Morris JE поки не розкривають. Зазначається лише, що запас ходу електрокара складе приблизно 480 км, а швидка зарядка на 20-80% займе всього 10 хвилин. Пізніше лінійку розширять пасажирський мінівен та пікап Morris JE.

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